Lenovo IdeaPad 3 : ce laptop doté d’un Ryzen 7 revient à moins de 500 euros grâce à cette offre

Si votre budget est assez limité, Lenovo produit des laptops suffisamment puissants pour accomplir les tâches du quotidien, sans faire flamber le prix de la facture. Aujourd'hui, le modèle IdeaPad 3 Gen 6 (15ALC6) tombe à 499,99 euros contre 899,99 euros habituellement.

La gamme IdeaPad de Lenovo compte parmi les plus équilibrés de la marque. Cette série est généralement bien lotie, car elle offre une fiche technique complète pour répondre aux besoins du quotidien. C’est le cas de ce modèle IdeaPad 3 (SF314-511-53BW) qui en plus d’intégrer une puce AMD Ryzen 7, délivre une bonne autonomie pour tenir une journée de productivité. Mieux encore, ce dernier devient 400 euros moins chers grâce à cette offre.

Les éléments à retenir du Lenovo IdeaPad 3 (15ALC6)

Une grande dalle FHD de 15,6 pouces

Une puce AMD Ryzen 7 5700U + 8 Go de RAM + 256 Go SSD

Une autonomie confortable

Au lieu d’un prix barré à 899,99 euros, l’ordinateur portable Lenovo IdeaPad 3 Gen 6 (15ALC6) bénéficie de près de 40 % de réduction pour s’afficher à 549,99 euros chez Darty, mais grâce à une ODR valable jusqu’au 8 janvier 2023, il est possible de l’obtenir à seulement 499,99 euros. La même offre est aussi disponible sur le site de la Fnac.

Une dalle confortable pour regarder du contenu

En concevant son laptop, Lenovo est parvenu à rendre un joli produit dont le design n’est pas déplaisant. On a droit à de belles finitions avec un châssis entièrement en aluminium. Malgré sa grande diagonale, l’ultrabook a été conçu pour être peu encombrant lors de vos déplacements avec son poids plume de 1,65 kg et ses 18 mm d’épaisseur.

Il profite d’un écran Full HD de 15,6 pouces de bonne facture, avec des bordures assez fines. Même la connectique n’a pas été mise de côté : on retrouve un port HDMI, un port USB-C Thunderbolt 4, deux ports USB-A et une prise casque.

Une configuration solide au quotidien

Concernant les performances, le laptop de Lenovo s’appuie sur une fiche technique costaude pour répondre aux besoins du quotidien. On retrouve sur ce modèle une puce AMD Ryzen 7 5700U, 8 Go de RAM au format DDR4 SDRAM et un stockage de 256 Go en SSD NVMe. Une configuration solide, qui permet aussi bien de travailler que de naviguer sur Internet sans ralentissement ou encore réaliser des travaux créatifs comme de la retouche photo. Vous disposerez également d’un stockage confortable, mais vous pourrez aussi vous satisfaire de temps de chargement réduits, et d’une belle rapidité au lancement de votre machine. Et pour assurer de bonnes performances, le laptop s’équipe d’un système de refroidissement.

Pour vous aider à rester productif tout au long de la journée, le constructeur Lenovo annonce jusqu’à 11 heures d’autonomie. Une autonomie généreuse qui dépendra bien sûr de votre utilisation. En revanche, aucune mention sur la compatibilité avec la charge rapide, il faudra donc prendre son mal en patience pour faire le plein de la batterie.

Quels sont les autres laptop au même prix ?

Pour comparer le laptop de Lenovo avec d’autres modèles disponibles à peu près sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 500 euros.

