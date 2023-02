Ce purificateur d’air Dyson 3-en-1 a droit à 150 € de réduction juste après les soldes

En même temps purificateur, chauffage et ventilateur, le Dyson HP7A Purifier Hot+Cool AutoReact est un appareil pratique qui permet de vivre dans un espace moins pollué. Et, en ce moment, il n'est plus aussi cher qu'auparavant puisqu'il est proposé à 499 euros au lieu de 649 euros sur Ubaldi.

Si Dyson est bien connu pour ses fameux balais aspirateurs silencieux et puissants, la marque britannique a aussi su se démarquer grâce à ses purificateurs d’air, qui ont l’avantage, pour certains, de proposer plusieurs fonctions. C’est par exemple le cas du modèle HP7A Purifier Hot+Cool AutoReact qui, comme son nom le laisse penser, est à la fois un purificateur d’air, un ventilateur ainsi qu’un chauffage. Il n’est donc pas étonnant que son prix de base soit assez élevé, mais heureusement, une réduction vient en ce moment alléger la facture de 150 euros.

Le Dyson HP7A Purifier Hot+Cool AutoReact en quelques mots

Un purificateur trois-en-un

Capture plus de 99% des particules nocives dans l’air

Oscille jusqu’à 350°

D’abord affiché à 649 euros, le Dyson HP7A Purifier Hot+Cool AutoReact est désormais proposé à 499 euros sur Ubaldi.

Une purification efficace

Le Dyson HP7A Purifier Hot+Cool AutoReact est tout d’abord un purificateur d’air qui se charge de détecter les particules et polluants nocifs présents chez vous pour les capturer grâce à ses filtres HEPA, positionnés à 360° au niveau du socle de l’appareil. Grâce à son système de filtration, cet appareil pourra éliminer plus de 99 % des particules aussi petites que les virus, c’est dire. Pollen, squames de nos petites boules de poils, bactéries, allergènes… Le purificateur n’en fera qu’une bouchée, et se chargera aussi, par la même occasion, d’éliminer les odeurs désagréables qui pourraient planer dans vos pièces.

Le purificateur Dyson dispose par ailleurs de la technologie Air Multiplier, qui génère un flux régulier de 290 litres d’air par seconde, ce qui nous permet de profiter d’un air purifié dans la pièce. L’appareil pourra également afficher la qualité de l’air de votre intérieur.

Un appareil trois-en-un

Non seulement le Dyson HP7A Purifier Hot+Cool AutoReact est capable de purifier l’air de votre domicile, mais il pourra aussi agir comme ventilateur ou chauffage, en fonction des saisons. En activant la fonction chauffage, la machine projettera un air chauffé dans la pièce, avant de cesser lorsque la température ambiante souhaitée sera atteinte. Au contraire, si vous choisissez la fonction ventilateur, un puissant air purifié sera alors diffusé. En revanche, si vous ne désirez pas recevoir de l’air frais dans la figure, mais que vous voulez tout de même que le purificateur agisse dans votre intérieur, vous pourrez activer le mode « Ambiant ». Ce dernier se chargera de projeter le flux d’air à l’arrière de l’appareil.

Pour ne rien gâcher, le Dyson HP7A Purifier Hot+Cool AutoReact ne fera pas tâche dans votre intérieur avec son design plutôt élégant et moderne, qui diffère des looks plus massifs d’autres purificateurs. De plus, fidèle à son identité de marque, l’appareil saura être silencieux même en fonctionnement.

