Dyson V15 : l’un des balais aspirateurs les plus aboutis du moment est à -20 %

Le V15 Dectect Absolute garde le format stick pratique et polyvalent des Dyson, mais ajoute un laser et quelques fonctionnalités pour éliminer plus efficacement les poussières. Et, pour en profiter, aujourd’hui, il revient à 599 euros au lieu de 749 euros.

Connu pour ses balais aspirateurs de qualité, Dyson ne reste pas sur ses acquis et continue d’innover ses appareils ménagers. La firme britannique a intégré sur certaines de ses références, un laser situé sur la brosse de l’aspirateur qui va venir éclairer la poussière. Un moyen efficace d’éliminer les particules qu’on peut manquer à l’œil nu. Le V15 Detect Absolute en profite, et si vous êtes intéressés par ce dernier, il coûte actuellement 150 euros de moins.

Le Dyson V15 Detect Absolute, c’est quoi ?

Un balai aspirateur pratique et léger

Intégrant un laser qui met en lumière les particules invisibles

Efficace pendant une bonne heure

Initialement à 749 euros, l’aspirateur Dyson V15 Detect Absolute est en ce moment remisé à 599 euros chez Boulanger, mais aussi chez Ubaldi, Darty, Cdiscount, et sur le site du constructeur.

Une fonctionnalité aboutie

Généralement présent sur les aspirateurs robotisés, le Dyson V15 Detect Absolute s’équipe d’un laser. Alors, il ne va pas permettre de cartographier votre intérieur, mais va mettre en lumière la poussière. À l’avant de la brosse, ce laser projette une lumière verte sur le sol à un angle de 1,5 degré, qui va aider à débusquer toutes les poussières sur le sol, même celles qui sont invisibles à l’œil nu, selon la marque. Une technologie bien pratique pour vous éviter de repasser plusieurs fois sur la même zone.

Pour une meilleure optimisation, Dyson intègre un capteur « piézoélectrique », qui permet d’adapter la puissance d’aspiration, selon la surface (moquette, sols durs…) et la quantité de poussière à aspirer. De quoi économiser un peu de batterie sur la durée. Bien évidemment, il garde la conception typique des Dyson pour garantir une totale liberté d’utilisation.

Une bonne puissance d’aspiration

Au niveau de ses performances, le moteur du V15 Detect Absolute effectue jusqu’à 125 000 tours par minute. La technologie Root Cyclone se chargera quant à elle de capturer les poussières et les débris du flux d’air, sans aucune perte d’aspiration, et ce grâce à ses forces centrifuges générées par ses cyclones à spirale. La filtration des poussières, allergènes et autres saletés sera aussi très efficace.

Dyson améliore la brosse principale en intégrant de petites dents pour que les cheveux et les poils ne se coincent plus. Cela permettra aussi au passage de ne plus régulièrement enlever les poils emmêlés autour de la brosse centrale, surtout quand vous avez des animaux. Autrement, le V15 Detect Absolute dispose d’un petit écran LCD qui affiche, en temps réel, la quantité de saletés aspirées, ou encore l’autonomie. D’ailleurs, on pourra compter sur une autonomie de 60 minutes. Quant au temps de charge, il faudra tabler sur 4 heures environ.

