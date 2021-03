Dyson V15 Detect : l’innovation passe par un laser pour faire briller la poussière

On ne vous parle pas d'aspirateur balai sur Frandroid, mais le Dyson V15 Detect nous intrigue car il a fait le plein de nouvelles technologies. Par exemple, il utilise un laser pour faire briller la saleté et la poussière cachées.

Nous ne traitons pas ce qui n’est pas connecté en temps normal, néanmoins nous avons été surpris par le dernier aspirateur balai sans fil de Dyson. Ce dernier introduit un laser pour faire briller la poussière.

Un laser qui fait briller la poussière ?

Nous aimons tester les aspirateurs robots sur Frandroid, car ils sont connectés et presque intelligents, et nous n’approchons généralement pas les aspirateurs balais… car ils sont pas du tout autonomes et pas du tout connectés.

Néanmoins, le nouveau V15 Detect est intéressant. Le fabricant britannique d’aspirateurs sans fil a introduit une technologie utilisée par les aspirateurs robots, un laser, mais cette fois-ci pour un tout autre usage. Sur les robots, ce laser sert à cartographier votre intérieur. Ici, cela sert à faire briller la poussière.

À l’aide d’un laser, une petite lentille à l’avant de la brosse projette un cône de lumière verte sur le sol à un angle de 1,5 degrés, qui éclaire littéralement la poussière. Cette nouvelle technologie permet à l’utilisateur d’éclairer même les plus petites particules de saleté afin de pouvoir aspirer le sol à fond. Notez qu’il faut quand même que vous le fassiez vous même.

Concernant les autres caractéristiques, le Dyson V15 peut aspirer pendant 60 minutes maximum. Dyson a également introduit une technologie qui adapte la puissance d’aspiration à la surface. Elle est augmentée automatiquement sur moquette, comme les aspirateurs robots, ce qui réduit alors le temps d’aspiration.

Une autre particularité est la brosse principale améliorée : elle intègre désormais de petites dents qui garantissent que les cheveux et les poils ne se coincent plus. C’est une technologie qui pourrait être utilisée sur les aspirateurs robots où l’on doit régulièrement enlever les poils emmêlés autour de la brosse centrale, surtout quand vous avez des animaux.

Comme vous l’avez vu, il y a un écran LCD en couleurs intégré qui indique l’autonomie restante, il affiche désormais la force d’aspiration, mais également la taille et la quantité des particules de saleté aspirées. On peut voir, ci-dessus, la répartition par granulométrie, avec les saletés de 10 microns, de plus de 60 microns, de plus de 180 microns et de plus de 500 microns. Le Dyson V15 intègre également un nouveau système de filtre qui garantit que, selon le fabricant, 99,99 % des particules jusqu’à 0,3 microns sont retenues.

Bref, toutes ces technologies ont un coût, le Dyson V15 Detect sera vendu 800 dollars aux Etats-Unis… on attend désormais une confirmation de disponibilité et un tarif pour le marché français.