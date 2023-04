Seulement 129 € pour ce smartphone 5G avec écran 90 Hz, c’est le super deal du jour !

Il est possible de trouver des smartphones très peu chers dans les gammes conçues par Realme. Certains ont même des caractéristiques inattendues, comme une compatibilité 5G et un écran rafraîchi à 90 Hz, à l'image du Realme Narzo 50, que l'on peut actuellement trouver à 129,99 euros au lieu de 199,99 euros sur Amazon.

Realme est une marque qui concurrence efficacement Xiaomi en matière de smartphones peu onéreux. Les références entrée de gamme de la firme ne sont pas pour autant dénuées d’intérêt. Le modèle Narzo 50 est par exemple compatible 5G et dispose d’un écran bien fluide, alors que son prix se situe sous les 130 euros actuellement grâce à une promotion.

Ce qu’il faut savoir sur le Realme Narzo 50 5G

Un grand écran de 6,6 pouces + 90 Hz

Un smartphone 5G pas cher

Une bonne autonomie

Initialement proposé à 199,99 euros, le Realme Narzo 50 5G est désormais affiché à 129,99 euros sur Amazon.

Si vous avez un budget moindre, nous pouvons également vous recommander la version 4G de ce smartphone, le Realme Narzo 50i, en ce moment disponible à seulement 79 euros sur Amazon pour la version 3+32 Go. Le modèle avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage est actuellement affiché à 99 euros.

Un grand écran et une fluidité appréciable

Le Realme Narzo 5G fait partie de la famille des grands smartphones avec sa diagonale de 6,6 pouces. Mais, malgré sa taille, il se révèle plutôt léger avec ses 190 grammes, ce qui facilitera sa prise en main, d’autant plus que son épaisseur ne dépasse pas les 8,1 mm. Côté design, on a droit à des tranches plates et à une apparence plutôt sobre et sans fioritures, avec un dos strié qui apporte une petite touche d’originalité.

C’est avec son écran que le Realme Narzo 50 5G parvient réellement à marquer des points. En effet, malgré son prix bas, il embarque une dalle LCD Full HD+ (2 408 x 1 080 pixels) rafraîchie à 90 Hz, ce qui promet une très bonne fluidité. À ce prix, cette caractéristique est plutôt rare.

Une puce compatible 5G

Côté performances, le Realme Narzo 50 embarque une puce Dimensity 810, épaulée par 4 Go de mémoire vive. Le principal atout de ce processeur est bien évidemment sa compatibilité avec le réseau 5G, ce qui est, là encore, très agréable pour un smartphone à moins de 130 euros. Autrement, vous pourrez exécuter les tâches classiques sans problème, comme la consultation de sites internet, de vos réseaux sociaux ou encore l’envoi de messages. Vous pourrez même faire tourner quelques jeux. Concernant sa partie photo, le Realme Narzo 50 capturera de beaux clichés sans prétention avec son objectif grand-angle de 48 mégapixels. Les couleurs seront naturelles, et la qualité des portraits plutôt satisfaisante.

Un smartphone très endurant

Bien souvent, les smartphones très peu chers se démarquent par une bonne autonomie, notamment parce que leur processeur n’est généralement pas très puissant, ni très énergivore. Le Realme Narzo 50 5G se montre lui-même très endurant avec sa batterie de 5 000 mAh, qui permet de faire tenir le smartphone une journée complète, voire deux jours avec un usage plus modéré. Pour la recharge, le bloc Dart 33 W vous permettra de regagner rapidement de la batterie. Enfin, notez que le Realme Narzo 50, qui comporte une capacité de stockage de 64 Go, détient une mémoire externe extensible jusqu’à 1 To.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références à moindre coût, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros du moment.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.