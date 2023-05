Samsung The Freestyle : le prix de ce vidéoprojecteur est au plus bas juste avant les French Days

Le vidéoprojecteur nomade Samsung The Freestyle, capable de projeter des images jusqu'à 100 pouces, n'est habituellement pas à la portée de toutes les bourses. Mais, juste avant les French Days, son prix chute à 521 euros après avoir été affiché à 999 euros au lancement.

Si vous souhaitez transformer votre salon en cinéma miniature, miser sur un vidéoprojecteur reste la meilleure solution. Si l’appareil est compact et qu’il est possible de le déplacer très facilement, c’est encore mieux. C’est le cas du Samsung The Freestyle, qui délivre de belles performances et offre en plus plusieurs fonctionnalités connectées. Malheureusement, son prix élevé pourrait en rebuter plus d’un. Mais, juste avant les French Days, le Samsung The Freestyle bénéficie d’une promotion considérable.

Les points forts du Samsung The Freestyle

Un modèle compact et léger

Diffuse des images en Full HD jusqu’à 100 pouces

Un son puissant à 360°

Lancé à 999 euros et maintenant habituellement vendu à 799 euros sans promotion, le vidéoprojecteur Samsung The Freestyle est maintenant proposé à seulement 521 euros sur Amazon. Notez qu’il s’agit du prix le plus bas sur la plateforme.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung The Freestyle. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Samsung The Freestyle au meilleur prix ?

Un vidéoprojecteur vraiment nomade

Le Samsung The Freestyle se démarque tout d’abord par son design en forme de… petit projecteur, avec son objectif à l’inclinaison réglable. L’un des autres grands atouts du design de ce vidéoprojecteur, c’est bel et bien sa compacité, qui fait qu’on peut tout à fait le tenir dans une main. Et ses dimensions ne trompent pas : il ne mesure que 104,2 par 172,8 mm pour 95,2 mm de diamètre et un poids de 800 grammes. Vous pourrez ainsi le transporter d’une pièce à l’autre très facilement, contrairement à d’autres références plus massives qu’on ne peut pas vraiment déplacer. Il sera aussi tout à fait possible d’utiliser le The Freestyle dehors, pour une séance de cinéma à la belle étoile : vous devrez simplement brancher l’appareil à une batterie externe via le port USB-C intégré.

Autre avantage : le vidéoprojecteur dispose d’une orientation à 180°, qui lui permet de projeter des images sur un mur, bien sûr, mais aussi sur un plafond. On pourra ainsi regarder nos films et séries allongé dans un lit.

Des images projetées jusqu’à 100 pouces

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Samsung The Freestyle en a dans le ventre. Malgré sa petite taille, il est capable de projeter des images entre 30 et 100 pouces, avec un recul entre 80 cm et 2,70 mètres, dans une définition Full HD (soit 1 920 x 1 080 pixels) compatible HDR. Côté luminosité, on aura droit à 550 lumens, ce qui permet de profiter d’une image suffisamment éclairée si toutes les lumières sont éteintes. En cas de grand soleil, les images seront forcément moins lumineuses.

Le vidéoprojecteur dispose par ailleurs d’autres fonctionnalités bien pratiques pour améliorer l’expérience. À commencer par la mise au point automatique, qui assure des images nettes et détaillées. L’appareil comprend également une fonction de calibration intelligente, qui lui permet de s’adapter à la couleur de tous les murs et ainsi d’optimiser l’image projetée. Pratique pour celles et ceux qui ne possèdent aucun mur blanc chez eux. Ajoutons à tout cela un son riche diffusé à 360° grâce au haut-parleur de 5 W, qui renforce considérablement l’immersion.

Fonctionne comme une vraie Smart TV

Le Samsung The Freestyle propose enfin une expérience similaire à une Smart TV grâce aux fonctionnalités connectées disponibles. On retrouvera, par exemple, le système d’exploitation maison de la marque, TizenOS, qui donne accès à de nombreuses applications phares, comme les plateformes de streaming classiques. Les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Bixby seront également de la partie pour toutes vos requêtes vocales, et SmartThings (Android) et AirPlay2 vous permettront de diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette. Notez aussi que grâce à la fonction Tap View, vous pourrez connecter votre smartphone Samsung au vidéoprojecteur en un seul tapotement sur ce dernier.

Afin de comparer le Samsung The Freestyle avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vidéoprojecteurs en 2023.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.