Galaxy Watch 4 Classic à 99 €, vente privée Freebox Révolution et VTTAE en promotion – les super deals du jour

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les bons plans du jour ? Pas de souci, voici un condensé pour ne pas rater les meilleures offres : la montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 Classic chute à seulement 99 euros, contre 399 euros au lancement, le VTTAE Rockrider E ST 500 est jusqu'à 350 euros moins cher chez Décathlon et une vente privée permet d'avoir la Freebox Révolution à 14,99 euros par mois.

Si vous avez manqué les offres de jour, pas d’inquiétude. Pour vous simplifier la tâche, nous avons regroupé dans cet article les trois meilleures bons plans que nous avons partagés le 20 juin 2023 et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

L’excellente Samsung Galaxy Watch 4 Classic est à -75 %, du jamais vu !

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic en bref

Le design élégant et intemporel

Un superbe écran AMOLED

Un suivi complet et précis de votre santé

Au lieu de 399 euros habituellement, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic est maintenant disponible en promotion à 99,99 euros chez Carrefour grâce à une réduction de 200 euros et à cette offre de remboursement de 100 euros.

Ce VTTAE en promotion chez Décathlon est idéal pour les randonnées avec vos enfants

Le Rockrider E ST 500 en bref

Un VTTAE conçu pour les parcours avec du dénivelé

Un couple de 50 Nm et une puissance de 250 W

Une bonne autonomie de 2h45 en mode Boost

Au lieu de 1 699 euros habituellement, le Rockrider E ST 500 est maintenant disponible en promotion à 1 499 euros chez Decathlon dans sa version Noir et dans sa version Femme. De plus, 150 euros vous seront offerts en bon d’achat pour l’achat du E ST 500 Noir et 200 euros pour celui du ES T 500 Femme. Enfin, n’oubliez pas que vous pouvez toucher des aides de l’État et/ou de votre collectivité territoriale pour l’achat d’un véhicule de ce type, leur montant dépendra de votre situation fiscale.

Vente privée : Free casse le prix de son abonnement Internet (Fibre et ADSL)

Qu’est-ce qui est inclus dans l’offre Freebox Révolution ?

Une connexion fibre jusqu’à 1 Gbit/s (ou ADSL2+ et VDSL2)

270 chaines TV avec Freebox TV et TV by Canal

Les appels illimités vers les fixes (+ 110 destinations)

Les appels illimités vers les mobiles en France et DOM

6 mois offerts à Amazon Prime

12 mois offerts à Canal+ Series

Si vous êtes actuellement à la recherche d’une offre fibre performante, complète et peu chère mensuellement, vous pouvez foncer les yeux fermés sur la Freebox Révolution qui est actuellement en forte promotion grâce à une vente privée chez veepee.com. Cette offre comprend une ligne de téléphone fixe, un accès à la Fibre ou l’ADSL via une box Internet, un décodeur TV ainsi qu’un accès à TV by Canal, sans oublier les services Canal+ Series et Amazon Prime, le tout pour moins de 15 euros par mois.

Les meilleures Box Internet Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu'à 400 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 17,99€ 31,99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 18,99€ 29,99€ Un mois offert Découvrir Fibre, Câble SFR Fibre Netflix Débit jusqu'à 1 Gb/s 160 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 1 destinations 23,99€ 35,99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet

