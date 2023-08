L’alternative de Nokia à l’excellente Xiaomi Mi Box S est à moitié prix

Très bonne alternative à la Mi Box S, la Nokia Streaming Box 8000 est tout de même bien plus performante que sa concurrente et propose plusieurs compatibilités bien pratiques. Elle est même actuellement moins chère que celle de Xiaomi grâce à Boulanger qui la propose à 49 euros au lieu de 99 euros.

Il est aujourd’hui possible de transformer son téléviseur ou son écran PC en TV connecté à moindre coût grâce à plusieurs références de box TV peu onéreuses. C’est par exemple le cas de la Xiaomi Mi Box S ou encore de sa concurrente plus performante, la Nokia Streaming Box 8000 qui nous intéresse ici. Compact et doté d’une multitude de compatibilités, ce boîtier multimédia sous Android TV devient encore plus intéressant puisqu’il est actuellement proposé à moitié prix.

Les points forts de la Nokia Streaming Box 8000

Une box compacte

Compatibilités 4K, HDR10, Google Assistant et Chromecast

Une expérience fluide sous Android TV

Lancé à 99 euros, mais affiché au prix barré de 79 euros, le boîtier multimédia Nokia Streaming Box 8000 est désormais affiché à seulement 49 euros chez Boulanger.

Un boîtier compact doté d’une connectique complète

La première chose qui saute aux yeux lorsque l’on regarde la Nokia Streaming Box 8000, c’est sa discrétion. On a en effet droit à un boîtier carré compact noir mat, dont les dimensions de 11,2 x 11,2 x 2,4 cm lui permettent de se fondre dans le décor, ce qui est plutôt appréciable. Si la taille de sa concurrente Xiaomi Mi Box S est encore plus réduite, on peut tout de même profiter, avec la solution de Nokia, d’un boîtier qui se fait vite oublier sous un téléviseur.

Sur ce boîtier, on trouve par ailleurs une connectique plutôt complète, avec un port Ethernet, un port HDMI, un port AV OUT, un port optique, un port USB-C, et, sur le côté, un port USB-A 3.0. Pour la connexion à Internet, la compatibilité avec le Wi-Fi (double bande 2,4 et 5 GHz) est disponible. Le Bluetooth 4.2 est aussi de la partie pour connecter le boîtier à divers appareils sans fil.

De bonnes performances

Côté performances, la Nokia Streaming Box 8000 fait bien mieux que la Xiaomi Mi Box S grâce à sa puce Amlogic S905X3 couplée à 2 Go de RAM en DDR3. Ce processeur parvient à offrir une belle puissance et promet une expérience utilisateur bien fluide dans les menus de l’interface. Grâce au boîtier, on peut également visionner des contenus jusqu’en 4K, tout en profitant d’une compatibilité avec le HDR10. En revanche, on ne peut malheureusement pas compter sur le Dolby Vision. La Nokia Streaming Box 8000 se rattrape grâce à sa capacité à faire tourner plusieurs jeux 3D, mais aussi à sa certification Netflix, grâce à laquelle on a droit à la plus haute définition possible sur la plateforme de streaming.

Pour ce qui est de son système d’exploitation, la Nokia Streaming Box 8000 est équipée d’Android TV. Toutes les applications phares du Play Store sont donc disponibles, de même que la fonction Chromecast, qui permet de diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette sur le téléviseur. Google Assistant est aussi au rendez-vous, bien sûr, et pourra être convoqué grâce à la télécommande qui accompagne le boîtier multimédia.

Si vous souhaitez découvrir d’autres alternatives que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs boîtiers multimédias du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).