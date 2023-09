Bouygues Telecom frappe fort pour la rentrée avec son offre fibre 1 Gb/s à moins de 20 €/mois

La rentrée est le moment idéal pour enfin s'équiper d'une box permettant de profiter de la fibre avec des débits élevés, tout en ne dépendant pas une fortune chaque mois. Bouygues Télécom propose justement sa série spéciale Bbox à 19,99 euros par mois pendant un an.

Ce mois de septembre est synonyme, pour beaucoup, de reprise du travail après les vacances d’été. Pour travailler efficacement, justement, rien ne vaut un bon forfait box internet avec un accès fibre proposant des débits suffisamment élevés. La série spéciale Bbox de Bouygues Télécom promet justement 1 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 700 Mb/s en envoi.

La bonne nouvelle, c’est que ce forfait, qui propose aussi un bouquet TV généreux, est tout à fait abordable la première année.

Que propose cette offre Bbox ?

Jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi

Un bouquet TV de plus de 180 chaînes

Appels illimités

La série spéciale Bbox de Bouygues Télécom est actuellement proposée à 19,99 euros par mois pendant un an. Le tarif passera ensuite à 37,99 euros par mois. L’offre impose par ailleurs un engagement d’un an.

De très bons débits pour un prix contenu

Si la série spéciale Bbox de Bouygues Télécom est aussi intéressante, c’est en grande partie pour les débits élevés qu’elle propose. Si elle partage plusieurs fonctionnalités avec la Bbox Fit, la Bbox présentée ici promet des débits descendants théoriques (soit en téléchargement) de 1 Gb/s, contre 400 Mb/s pour la Bbox Fit.

En ce qui concerne les débits montants théoriques (en envoi), les débits peuvent atteindre 700 Mb/s. Des débits qui permettent ainsi de profiter du streaming vidéo en qualité maximum depuis les plateformes de VOD les plus connues, ou encore de télécharger des jeux de façon rapide et réactive. La Bbox est par ailleurs compatible avec le Wi-Fi 5, soit l’assurance d’une connexion stable.

180 chaînes TV et la téléphonie illimitée

Avec la Bbox, un décodeur TV Bbox 4K est aussi fourni. L’occasion de profiter d’une excellente qualité d’image pour les contenus compatibles, en plus d’avoir accès à une foule d’applications, à l’image des plateformes de streaming principales. Le bouquet TV comporte quant à lui plus de 180 chaînes.

Enfin, côté téléphonie, la Bbox propose les appels illimités vers les fixes et mobiles en France, et vers les fixes de plus de 110 pays en Europe, dans les DOM, en Amérique du Nord et du Sud, en Océanie, en Afrique et dans les îles.

Histoire de faciliter la vie à ses utilisateurs, Bouygues Télécom assure également une installation de la fibre et de la Bbox clé en main, et rembourse, en différé, jusqu’à 100 euros sur les frais de résiliation. Une clé 4G avec 200 Go est aussi mise à disposition dès la souscription de la box en attendant l’activation de la fibre.

