Rarement un SSD de 4 To n’a été aussi intéressant que pendant ces French Days

Même si la mode est aux SSD NVMe, les SSD SATA valent encore le coup aujourd'hui, notamment parce que leurs performances leur permettent d'exécuter la majorité des tâches du quotidien et parce qu'ils sont plus abordables. C'est d'autant plus vrai durant les French Days où il est possible de mettre la main sur un PNY CS900 de 4 To pour seulement 169,99 euros chez GrosBill. Pour un SSD qui pourrait nous suivre toute une vie, c'est une affaire à ne pas manquer !

Les SSD NVMe ont beau être la norme de nos jours, les SSD SATA ont encore leur succès aujourd’hui puisqu’ils conviennent encore à certains PC d’entrée et du milieu de gamme. Le PNY CS900 est un modèle affichant l’un des meilleurs rapport qualité-prix du marché et cela se comprend lorsque l’on voit son tarif, même hors période des French Days. Chez GrosBill, la version de 4 To du PNY CS900 profite d’une réduction qui le rend disponible à un prix inédit.

Le PNY CS900 en quelques points

Une capacité de stockage de 4 To, soit 4000 Go

560 Mo/s en lecture et 540 Mo/s en écriture

Une garantie constructeur de 3 ans

Au lieu d’un prix barré de 189,99 euros, le PNY CS900 (4 To) est maintenant disponible en promotion à 169,99 euros chez GrosBill. Dans la même veine, le Samsung 870 QVO (4 To) est disponible en promotion à 177,23 euros chez Amazon au lieu d’un prix barré de 389,99 euros.

De bonnes performances pour un SSD SATA III

Le PNY CS900 est un SSD SATA III, c’est-à-dire qu’il adopte l’interface la plus élaborée de ce type de SSD et cela se traduit par des débits qu’on catégoriserait dans la fourchette haute. Le constructeur américain annonce une vitesse de lecture séquentielle de 560 Mo/s et une vitesse d’écriture séquentielle de 540 Mo/s, ce qui est environ cinq fois plus rapide qu’un disque dur traditionnel et est suffisant pour accomplir la majorité des tâches et exécuter les logiciels. Un jeu qui ne soit pas trop exigeant peut même fonctionner avec ce SSD.

Après avoir installé ce SSD, il est possible d’en faire son stockage principal en installant son OS directement dessus ou en faire un espace de stockage secondaire si le PC peut accueillir deux SSD. Avec une capacité de 4 To, soit de 4000 Go, il y a de quoi faire. Il est possible d’y installer des dizaines et des dizaines de jeux, ses travaux de montage et autres dossiers lourds sans se soucier d’un quelconque problème de place. Et avec la solidité réputée des SSD SATA, ces données restent en sûreté pendant un long moment.

Les avantages d’un SSD SATA

Si les SSD ont été rapidement privilégiés aux disques durs traditionnels, en plus de leurs performances, c’est grâce à leur robustesse. Les SSD SATA sont beaucoup plus résistants aux chutes et aux vibrations puisqu’ils ne fonctionnent avec aucune pièce mécanique, mais avec des cellules de mémoire flash. Les disques durs HDD fonctionnent quant à eux avec des plateaux magnétiques qui tournent autour d’un axe, quand bien même leur durée de vie théorique est supérieure à celle d’un SSD, il est beaucoup plus compliqué pour eux d’atteindre ce terme.

Pour rassurer l’acheteur sur la fiabilité de son CS900, PNY le commercialise avec une garantie constructeur de 3 ans. Pour qu’une panne se produise avant la fin de la garantie, il faut être soit très maladroit, soit très malchanceux puisque PNY annonce un temps moyen entre panne (MTBF) de 2 millions d’heures. Ce qui est plutôt rassurant lorsque des fichiers importants sont stockés dedans. Il faut seulement faire attention à ce que sa carte mère soit dotée d’un câble SATA avant de l’acheter.

