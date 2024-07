Nothing Ear (Stick) : ces écouteurs sans fil design chutent sous les 50 €

Si les Nothing Ear (Stick) ont un look hyper réussi, leurs performances acoustiques sont perfectibles. Ils sont donc bien plus recommandables lorsqu'ils sont moins chers, comme actuellement : la Fnac les propose à seulement 48 euros au lieu de 119 euros grâce à une offre vendeur partenaire.

Confortables et endurants, les écouteurs sans fil Nothing Ear (Stick) lancés l’année dernière ont plusieurs points forts, mais leur design est probablement l’un de leurs meilleurs atouts, tant ils parviennent à se démarquer de la concurrence grâce à cela. Leurs performances sonores sont malheureusement moins notables, mais cette concession est beaucoup plus facile à faire lorsque le prix de ces true wireless dégringole. C’est justement le cas aujourd’hui grâce à une promotion amenant à une réduction de plus de 70 euros.

Les atouts des Nothing Ear (Stick)

Des écouteurs confortables et très stylés

Une scène sonore large

Une bonne autonomie

Initialement proposés à 119 euros, les Nothing Ear (Stick) sont désormais affichés à 48 euros chez la Fnac.

Des écouteurs ultra originaux

Leur design est sans aucun doute ce qui permet aux Nothing Ear (Stick) de se différencier de leurs concurrents. Tiges transparentes futuristes, coques bombées, petite touche de rouge pour reconnaître les écouteurs gauche et droit, boîtier tubulaire qui s’ouvre comme un tube de rouge à lèvres… Tout cela concourt à en faire des true wireless vraiment stylés. Outre leur look soigné, les Nothing Ear (Stick) se montrent aussi très ergonomiques et confortables.

Grâce à leur format ouvert, ils s’installent facilement à l’entrée des oreilles au lieu de devoir être insérés comme les intra-auriculaires, un format que certains trouvent trop inconfortable. Globalement, le confort de port est excellent et n’engendre aucune fatigue. De plus, les écouteurs tiennent très bien en place, et ont même l’avantage d’être certifiés IP54 : ils résistent donc aux projections d’eau ainsi qu’à la poussière, mais pas à l’immersion complète.

Une scène sonore large, mais une signature déséquilibrée

Si nous avions remarqué, au cours de notre test, une scène sonore assez large, quoique peu profonde, les Nothing Ear (Stick) souffrent d’une signature sonore un peu déséquilibrée. Le fait que ces écouteurs ne scellent pas le conduit auditif comme le feraient des intra-auriculaires pénalise en effet la reproduction des basses fréquences, qui s’effondrent au profit des plus hautes. Pourtant, les transducteurs dynamiques imposants de 12,6 mm de diamètre auraient dû augmenter l’intensité des basses fréquences… Heureusement, un égaliseur sera présent sur l’application pour moduler les basses, par exemple, et les voix humaines pourront au moins être entendues distinctement.

Enfin, pour ce qui est de leur autonomie, les Nothing Ear (Stick) ont pu fonctionner durant 6h50 avant de devoir passer par la case recharge, ce qui est un bon score. Le boîtier offre quant à lui trois charges consécutives. Le temps de charge des écouteurs est de 2h, mais notez que 10 minutes de charge rapide restitueront 2h d’autonomie.

