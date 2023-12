Voilà une belle offre de Noël chez cette banque en ligne : jusqu’à 140 € offerts

Avez-vous besoin de changer de banque ? Pourquoi pas à la SG ? Il vous est, en effet, possible d'obtenir jusqu'à 140 euros de prime à l'ouverture pendant une semaine.

En cette fin d’année, vous avez sans doute envie de faire un petit plaisir à vous ou à vos proches et c’est peut-être ce que va vous permettre la SG avec cette nouvelle offre Week Flash. En ouvrant un compte chez cette banque en ligne, vous pouvez obtenir jusqu’à 140 euros de prime à l’ouverture.

Ouvrir un compte Sobrio, c’est…

Aucun frais de tenue de compte

Une carte Visa et les assurances qui vont avec

Paiements et retraits d’espèces gratuits en Europe

Jusqu’au mardi 19 décembre inclus, l’ouverture d’un compte Sobrio à la Société Générale vous permet de bénéficier de 80 euros offerts, puis de 60 euros supplémentaires si vous souscrivez au service d’aide à la mobilité bancaire, c’est-à-dire que vous choisissez de domicilier vos prélèvements et virements réguliers chez Société Générale. En tout, cela revient à 140 euros de prime.

La simplicité d’une banque en ligne, l’expérience bancaire en plus

La Société Générale, qui occupe une bonne place parmi nos banques en ligne préférées, offre, avec ses comptes bancaires, les avantages d’une banque en ligne flexible tout en proposant les services traditionnels d’une banque bien physique, comme l’attribution d’un conseiller bancaire ou la possibilité de souscrire à diverses assurances, comme des assurances habitation ou des complémentaires santé.

Celles et ceux qui ouvriront un compte chez la Société Générale profitent aussi d’une application mobile pratique, qui permet de consulter ses comptes de manière simple. Vous aurez même accès à une jauge ajustable en fonction de votre budget si besoin. L’application, dont l’ergonomie est tout de même perfectible, propose aussi une catégorisation automatique de ses dépenses pour mieux gérer ses finances. Des options de sécurité sont également disponibles, comme le déverrouillage par empreinte digitale ou le blocage de compte en cas de perte ou de vol de sa carte bancaire. Ajoutons à cela des compatibilités avec Paylib et Apple Pay pour les paiements sans contact via smartphone ou montre connectée.

Carte basique ou premium, vous avez le choix

Pour bénéficier de son offre « Week Flash », vous devrez donc ouvrir un compte Sobrio, qui réserve des tarifs plutôt intéressants. L’ouverture de compte se fait totalement en ligne, et la démarche est toute simple. Vous devrez d’abord indiquer vos informations personnelles, avant de choisir votre offre. Vous aurez le choix entre trois cartes bancaires : une Visa évolution à 7,20 euros par mois une Visa classique à 7,90 euros par mois et une Visa Premier à 14,90 euros par mois. Ainsi, l’offre de 140 euros offerts permet en réalité d’obtenir un remboursement de vos cotisations annuelles si vous choisissez l’une des deux premières cartes. Pratique.

Ensuite, vous pourrez envoyer les documents demandés, comme un justificatif de domicile, un scan de votre carte d’identité et un bulletin de salaire. Tout se fait en ligne et très rapidement. Seul bémol par rapport à d’autres banques en ligne, une fois l’inscription terminée, il faudra ensuite patienter entre 5 jours et une semaine pour que le compte soit opérationnel.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur la banque SG.

Une prime pouvant aller jusqu’à 140 euros

Une fois votre compte ouvert chez la Société Générale, vous obtiendrez donc automatiquement une première prime de 80 euros, directement versée sous forme de virement. Mais attention, il faudra avant cela effectuer au moins 5 paiements par carte bancaire durant les trois premiers mois suivant l’ouverture du compte.

Ensuite, pour obtenir les 60 euros supplémentaires, il faudra simplement souscrire au service d’aide à la mobilité bancaire par la SG. Concrètement, il s’agit d’un service de la Société Générale lui permettant d’effectuer elle-même le changement d’établissement bancaire. Vos prélèvements et virements réguliers seront ainsi domiciliés chez la Société Générale.

