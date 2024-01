Samsung TQ55S92C : ce TV QD-OLED est à son meilleur prix pendant les soldes avec 400€ en moins

Si vous cherchez un TV OLED de qualité et bien moins chère que d'habitude, les soldes sont une bonne occasion. Surtout quand on retrouve le Samsung OLED S92C en version 55 pouces à 1 399 euros au lieu de 1 799 euros.

Le Black Friday 2023 avait été une période particulièrement propice aux bonnes affaires côté TV, surtout dans le haut de gamme. Les soldes d’hiver 2024 sont une nouvelle occasion de remettre le couvert puisque certains modèles voient leurs prix fortement chuter. C’est le cas du modèle OLED S92C de Samsung qui voit perdre 400 euros de son prix de base chez la Fnac.

Les points à retenir de la TV Samsung S92C

Un TV QD-OLED de 55 pouces

Quatre entrées HDMI 2.1 (4K 120 Hz, ALLM, VRR)

Le Gaming HUB de Samsung

Tizen OS en version 7.0

Régulièrement affiché aux alentours de 1 799 euros, la TV Samsung OLED S92C en version 55 pouces et aujourd’hui disponible chez la Fnac à 1 399 euros, son prix le plus bas constaté pendant les soldes d’hivers 2024.

Le modèle équivalent, mais en version Neo-QLED (TQ55QN90C) est aussi disponible en solde chez la Fnac à 1 199 euros au lieu de 1 599 euros.

Quand Samsung fait des TV OLED, il le fait bien

Suivant le cahier des charges instauré par Samsung avec ses gammes QLED que l’on connait bien déjà, la S92C profite d’un design épuré et anguleux, les bordures noires très fines permettent de laisser une large place à l’image. La Samsung QE55S95B est donc équipée d’une dalle QD-OLED et comme sur la S95C. Une technologie maison qui associe les avantages des Quantum Dots, pour les couleurs et les pixels OLED pour une profondeur des noirs sans pareille, le tout avec des angles de vision maitrisés. Concernant les normes vidéos prises en compte, les formats HLG, HDR10 et HDR10+ seront de la partie, mais pas le Dolby Vision, comme d’habitude avec Samsung.

Pour les gamers, cette S92C propose une réactivité globale de haute volée grâce à son traitement pouvant la faire aller jusqu’à 144 Hz. La connectique se compose de quatre ports HDMI 2.1, lesquels autorisent la 4K@120 images par seconde. Le mode VRR (Variable Refresh Rate), utile pour combattre le tearing, est aussi présent. On pourra également compter sur une compatibilité FreeSync Premium et G-Sync pour les cartes graphiques de PC.

