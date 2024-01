Le prix de l’Apple Watch Ultra 1 chute de 40 % à l’occasion des soldes

L'Apple Watch Ultra 1 connaît très peu de réduction depuis sa sortie. Avec l'arrivée du deuxième modèle et avec l'aide des soldes, on la trouve aujourd'hui à son prix le plus bas : 599 euros contre 999 euros au départ.

Pour jouir de la montre la plus haut de gamme d’Apple, il fallait débourser 1 000 euros. En sortant la version 2 de l’Apple Watch Ultra, la marque a revu à la baisse le prix, mais reste encore loin à la portée de tous. Heureusement, les soldes viennent corriger cela : on trouve l’Apple Watch Ultra 1 avec 400 euros de moins qu’à sa sortie. Une belle remise sur cette montre toujours très intéressante et qui convient aux adeptes du sport et celles et ceux qui sont habitués à l’écosystème d’Apple.

L’Apple Watch Ultra 1 en bref

Une montre robuste, étanche et écran au top

Un GPS et un cardiofréquencemètre efficace

Une bonne autonomie pour une Apple Watch

Au départ lancé à 999 euros, l’Apple Watch Ultra 1 est actuellement vendu à 599 euros sur le site matériel.net. Si les stocks viennent à manquer, vous pourrez aussi la trouver à 649 euros chez la Fnac et Darty.

À 599 €, l’Apple Watch Ultra 1 vaut-elle le coup ?

L’Apple Watch Ultra 1 reprend le design phare des wearables Apple, mais avec un format nettement plus imposant. Il faut dire que le boîtier en titane est de 49 mm — de quoi impressionner une fois sur le poignet. Son écran est agréable à utiliser au quotidien, notamment pour la luminosité qui monte jusqu’à 2 000 nits et offre une bonne lisibilité. Le mode Always-On est aussi de la partie, mais attention à l’autonomie.

Pensée pour les sportives et sportifs, cette Apple Watch s’équipe d’un boîtier protégé par du verre saphir pour être paré à toute éventualité, que ce soit dans le désert sous 55 degrés, ou en haut d’une montagne à -20 degrés. Certifiée IP6X pour la poussière (et sous l’eau jusqu’à 100 mètres), elle peut même être utilisée pour de la plongée sous-marine jusqu’à 40 mètres. Même si elle n’est pas à la hauteur de certaines montres sportives, on apprécie le suivi de la fréquence cardiaque qui est très précis, ainsi que le GPS double fréquence. Lors de notre test, elle a pu tenir 3 jours et 11 heures avec une utilisation non sportive. Elle arrive loin derrière la Garmin fēnix 7 qui a atteint dans notre test les 13 jours d’autonomie, mais a le mérite de proposer une meilleure autonomie que les autres Apple Watch.

Obtenez plus de détails dans notre test complet de l’Apple Watch Ultra 1.

Quelles sont les meilleures montres connectées en 2024 ?

