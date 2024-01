Panansonic MZ800 : une réduction de prix exceptionnelle pour ce TV OLED lors des soldes

Voilà une offre incroyable pendant ces soldes d'hivers 2024 : Ubaldi sacrifie littéralement le prix du TV OLED Panasonic Z800E en version 55 pouces, le passant de 1 799 euros à seulement 990 euros.

Ces soldes d’hivers 2024 sont décidément remplies de surprises avec des baisses de prix que l’on ne soupçonnait pas. C’est le cas notamment côté TV avec cette offre incroyable chez Ubaldi pour une TV Panasonic OLED de la série Z800E qui dans sa version 55 pouces perd un peu plus de 800 euros sur son prix d’origine alors même que le téléviseur a seulement quelques mois (juin 2023).

Pourquoi cette offre pour la TV TX-55MZ800E de Panasonic est incroyable ?

Une dalle Oled 4K de 55 pouces

Compatible HDR10, HDR10+ et Dolby Vision IQ

Google TV ppour l’OS

La présence de 3 ports HDMI 2.1

Le tout à prix incroyable

Sorti à 1 799 euros, le téléviseur Panasonic TX-55MZ800E profite d’une baisse de prix jamais vu pendant ces soldes d’hivers puisqu’on le trouve à seulement 990 euros chez Ubaldi.

Une belle qualité d’image et pensé pour le gaming

Avec la présence des 3 mastodontes de l’OLED comme LG, SONY et Samsung, on oublie vite que Panasonic est aussi un des pionniers du genre avec des modèles variés. La dernière série de TV Panasonic MZ800 avec ce modèle 55 pouces est capable d’afficher des images Ultra HD en utilisant son processeur de traitement d’image et de mise à l’échelle 4K Colour Engine Pro, s’appuyant sur une dalle OLED pouvant aller jusqu’à 100 Hz.

Elle peut compter sur un système audio Dynamic Theater Surround avec des haut-parleurs sur les côtés et un woofer embarqué. En lieu et place du système My Home Screen, cette série utilise Google TV. La série est aussi pensée pour le gaming et profite d’un mode dédié avec un faible input lag et la présence de 3 ports HDMI 2.1 vient compléter le tout.

