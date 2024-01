La manette idéale pour jouer sur iPhone 15 est à moitié prix grâce aux soldes d’hiver

Oui, il est possible de jouer à son smartphone avec une manette spécialement conçue à cet effet et cela apporte une saveur toute nouvelle aux jeux mobiles. La Razer Kishi 2020 fait partie de ces solutions pour apprécier autrement ses parties de Fortnite et grâce aux soldes, sa version universelle avec un port USB-C est à 38,50 euros au lieu de 76,99 euros chez Boulanger.

Quand on parle gaming, on pense souvent aux consoles et aux PC, mais il ne faut pas oublier les jeux mobiles sur smartphone et tablette qui rapportent en réalité plus d’argent. Pour les adeptes de ce type de jeu, Razer a conçu la Kishi 2020, une manette pour smartphone afin de jouer à Fortnite ou à Genshin Impact d’une tout autre manière. Plus onéreuse qu’une Sony DualSense en temps normal, la Razer Kishi 2020 est en ce moment à moitié prix chez Boulanger. Merci les soldes !

La Razer Kishi 2020 en quelques mots

Un pad compact totalement plug-and-play

Une bonne prise en main comme une vraie manette

Un port de charge USB-C intégré

Au lieu de 76,99 euros habituellement, la Razer Kishi 2020 (Android) est maintenant disponible en promotion à 38,50 euros chez Boulanger.

La Razer Kishi 2020, une bonne manette pour le jeu mobile ?

Si la Razer Kishi 2020 a un petit air de déjà-vu, c’est normal : elle s’inspire largement de la Nintendo Switch avec ses deux parties qui s’installent de part et d’autre du smartphone. La prise en main est d’ailleurs similaire et agréable, elle se connecte directement au smartphone grâce à son port USB-C. Ainsi, la Razer Kishi 2020 fonctionne sans latence et son port de charge intégré permet de l’utiliser tout en rechargeant la batterie du smartphone. Pour les utilisateurs d’iPhone avec un port Lightning, il existe une version iOS de cette manette.

Pour ce qui est des commandes, nous retrouvons la même configuration asymétrique qu’une manette Xbox avec un joystick en haut à gauche et le deuxième en bas à droite, les boutons A, X, Y et B, une croix directionnelle ainsi que les gâchettes arrière R1, R2, L1 et L2 qui font plutôt penser à une manette PlayStation. Avec la Razer Kishi 2020, il est possible de jouer aux titres du Play Store, mais aussi sur certains émulateurs et services de cloud gaming comme Nvidia GeForce Now et le Xbox Game Pass.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Razer Kishi 2020.

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

