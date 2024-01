L’affaire du jour, c’est ce chargeur rapide Samsung 45 W soldé à -58 %

Si vous souhaitez acheter un nouveau chargeur rapide, mais sans payer le prix fort, alors vous pourrez vous tourner vers le modèle doté de 45 W siglé Samsung. Ce bloc est en effet très bien soldé : Amazon le propose à 21 euros au lieu de 49 euros.

Parce que certains constructeurs n’incluent plus de chargeurs dans les boîtes de leurs smartphones (pour des raisons écologiques, mais aussi et surtout économiques, disons-le), nombreux sont ceux qui devront racheter un bloc plus adapté, ou tout simplement plus puissant et rapide pour ne pas attendre des heures avant de voir la batterie de leur smartphone ou tablette se remplir totalement. Le hic, c’est que ces chargeurs rapides sont souvent assez onéreux, d’où l’intérêt d’attendre des promotions pour ne pas trop dépenser. Justement, pendant ces soldes d’hiver, le chargeur rapide 45 W de Samsung est proposé à -58 %.

Les points essentiels du chargeur Samsung

Une charge rapide de 45 W

La charge adaptative

Un long câble fourni

Une interface USB-C

Initialement proposé à 49 euros, le chargeur rapide 45 W de Samsung est désormais affiché à 21 euros sur Amazon. Le modèle 25 W est à 10 euros au lieu de 24 euros.

Un chargeur compact, mais puissant

Le chargeur rapide de Samsung se présente sous la forme d’un bloc particulièrement compact, que l’on pourra donc transporter très facilement. Mais sa petite taille ne lui empêche pas de délivrer une belle puissance de charge. Doté de 45 W, ce chargeur peut en effet recharger un smartphone ou tout autre appareil compatible de manière bien plus rapide que d’autres chargeurs plus classiques, et dont la puissance de charge est moindre.

Cette charge très rapide est compatible avec plusieurs appareils de Samsung, comme les Galaxy S20 Ultra et les modèles suivants, le Note 10+ et supérieur et même la Tab S7+ ainsi que ses héritières. Pour profiter de la charge rapide dans les meilleures conditions, un long câble USB-C est fourni avec le bloc. Grâce à son interface USB-C, le chargeur est également compatible avec les smartphones d’autres marques, y compris l’iPhone 15, dénué du fameux et désuet port Lightning. Il pourra aussi recharger des montres connectées, des écouteurs sans fil ou encore des tablettes.

Une charge adaptative pour les autres appareils

Ce chargeur dispose par ailleurs de la charge adaptative, qui se conforme concrètement aux capacités d’un smartphone. Ainsi, s’il est apte à délivrer une puissance maximale de 45 W pour les smartphones ou autres produits compatibles, il pourra également s’adapter aux capacités des autres modèles qui acceptent une puissance de charge inférieure à 45 W. Pas de risque de surintensité, donc. D’ailleurs, pour ne rien gâcher, le chargeur bénéficie de plusieurs protections : il est capable d’éviter les courts-circuits, les fluctuations de température et ces surintensités, donc.

