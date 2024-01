Cette trottinette électrique Xiaomi chute sous les 200 € pendant les soldes d’hiver

Vous cherchez une trottinette électrique pour des petits trajets avec un prix bas ? La Xiaomi Electric Scooter 4 Go est une bonne solution. Durant les soldes, elle ne coûte plus que 199 euros, contre 299 euros habituellement.

Facile à prendre en main, légère et moins encombrante qu’un vélo, la trottinette électrique semble être l’alliée idéale pour se déplacer. Si vous souhaitez investir dans ce type d’appareil, sans pour autant y mettre un budget conséquent, il existe de très bons modèles entrée de gamme, comme la Xiaomi Electric Scooter 4 Go. Légère, elle se destine avant tout pour des petits trajets urbains, et voit son prix chuter sous les 200 euros durant les soldes. L’occasion parfaite de se lancer !

Les points intéressants de la Xiaomi Electric Scooter 4 Go

Une trottinette légère et bien finie

Un moteur de 250 W pour une vitesse max de 20 km/h

Pratique pour les petits trajets

Durant les soldes, on trouve la trottinette Xiaomi Electric Scooter 4 Go en promotion à 199,01 euros seulement sur Amazon, au lieu de 299 euros au départ.

Une trottinette légère, mais il y a hic

La Electric Scooter 4 Go est le ticket d’entrée du catalogue de la marque, et même avec un positionnement tarifaire bas, la trottinette à fier allure. Elle garde le design typique de la firme chinoise et copie la 4 Pro. Elle présente de belles finitions avec ses câbles orangés, mais perd la fonction de pliage. On ne retrouve pas le système de levier qui s’actionne en quelques secondes pour pouvoir la plier. Il faut démonter la colonne de direction avec 4 vis pour la ranger couchée.

Une assez grande frustration, quand on sait que l’engin ne pèse que 13,7 kg, un poids qui s’avère propice au transport. Au moins, vous n’aurez aucun mal à l’emporter avec vous. Autrement, elle résiste aux éclaboussures d’eau (IPX4) pour pouvoir rouler même sous une pluie battante, et supporte une charge de 90 kg. Niveau confort de conduite, le deck est assez large, mais avec ses pneus de 8,1 pouces, il faudra éviter les routes pavées, les petits trous ou les chaussées dégradées.

Une trottinette qui va à l’essentiel

Au niveau des performances, la Electric Scooter 4 Go n’est pas la plus véloce du catalogue de la marque. Cette dernière vous assure de respecter la vitesse légale pour une trottinette électrique. Elle intègre un moteur d’une puissance de 250, et peut monter seulement jusqu’à 20 km/h. Elle est tout même capable de grimper les pentes inclinées jusqu’à 10 %. Attention tout de même, face à une montée, l’enfin va être à la peine et manquer de puissance.

Quant à l’autonomie de l’appareil, elle table sur 18 km d’autonomie, selon la marque. Ce chiffre a été obtenu en roulant avec une batterie pleine et une charge d’environ 75 kg à une vitesse constante de 15 km/h sur une route plate. On peut donc s’attendre à moins, cela dépendra de votre utilisation. En tout cas, une chose est sûre, elle convient uniquement aux petits trajets. Il faudra donc être très prudent à chaque sortie, et surveiller le niveau de la batterie.

