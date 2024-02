Soldes d’hiver : voici les meilleures offres pour ce dernier jour de promotions

C’est ce soir à minuit que les soldes d’hiver 2024 se terminent ! Il y a eu une tonne d’offres sur les meilleurs produits Tech, et il est encore possible d’en profiter pour cet ultime jour de promotions. Dans cet article, vous trouverez toutes les offres que nous vous partageons en temps réel.

Les soldes d’hiver 2024 battent leur plein depuis plus d’un mois. Il y a eu beaucoup d’offres, mais beaucoup sont encore à venir et à découvrir pour ce dernier jour, surtout si vous voulez renouveler votre smartphone, votre tablette, PC portable ou encore votre ancien téléviseur 4K vieillissant. Chez Frandroid, vous nous connaissez, nous vous recommanderons uniquement des produits qui valent le coup, et qui deviennent encore plus intéressants après une promotion.

Les soldes, c’est vraiment bientôt fini ?

Oui. Comme dit précédemment, c’est la dernière ligne droite. Les soldes d’hiver se clôtureront le mardi 6 février prochain à 23h59, donc dans moins d’une semaine.

Les bons plans en DIRECT

Quels e-commerçants participent aux soldes ?

Le TOP 11 des promotions encore disponibles

Une caméra extérieure qui filme en 1080p

Équipée d’une vision nocturne et détection des mouvements

Avec en plus, une sonnette pratique

D’abord proposé à 169,98 euros, puis à 159,98 euros, le pack contenant une Blink Outdoor, une Blink Video Doorbell et Sync Module est maintenant disponible à seulement 69,99 euros sur Amazon.

Une trottinette bien finie et rassurante

Puissante et capable de gravir des pentes de 20 %

Une autonomie confortable

Au départ à 649 euros, la trottinette électrique Ninebot Segway KickScooter F40I bénéficie pendant les soldes de 250 euros de remise et s’affiche désormais à 399 euros sur le site Cdiscount. Cette offre est également disponible chez Electro Depot.

Un écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Les performances assurées par un MediaTek Helio G99-Ultra

Un capteur de 64 Mpx avec stabilisateur optique

Une batterie de 5 000 mAh avec recharge à 67 W

Au lieu de 299,90 euros habituellement, le Xiaomi Poco M6 Pro (512 Go) est maintenant disponible en promotion à 259 euros chez Amazon.

Deux écrans à la qualité d’image convaincante

Champ de vision ultra-large et excellente stabilisation

Étanche jusqu’à 16 mètres de profondeur

Plus autonome que les GoPro + charge rapide

Au lieu de 359 euros habituellement, la DJI Osmo Action 3 est maintenant disponible en promotion à 249 euros chez Amazon.

Une dalle Amoled de 12,7 pouces à 144 Hz

Une puce puissante : Snapdragon 870

Une autonomie satisfaisante couplée à la charge rapide

Au lieu d’un prix barré à 357,14 euros, la tablette Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2023 est actuellement remisée à 217 euros sur le site AliExpress.

Une dalle 4K Oled de 55 pouces

Les formats HLG, HDR10, Dolby Vision IQ et Atmos

Des ports HDMI 2.1 avec 4K@120 Hz, l’ALLM et le VRR

Sans oublier l’interface fluide webOS

Lancé à 1 399 euros, le téléviseur LG OLED55B3 bénéficie de 30 % de remise et s’affiche maintenant à 919 euros sur le site Rue du Commerce.

Un moteur de 250W ;

Autonome jusqu’à 45 km ;

Un porte-bagage au-dessus de la batterie ;

De l’équipement avec un carter de chaîne et une béquille.

D’abord à 1 090 euros, le vélo électrique City de Citroën bénéficie de 40 % durant les soldes et s’affiche maintenant à 656 euros chez Boulanger.

Un écran IPS Full HD 144 Hz de 16,1 pouces

La config Intel Core i5-13500H+ RTX 4060 + 16 Go de RAM

Avec un SSD PCIe NVMe de 512 Go

Wifi 6E et Bluetooth 5.3

Livré sans OS

Pendant les soldes, le HP Victus 16 (16-r0024nf) est en ce moment proposé à 899 euros au lieu de 1299 sur Cdiscount.

Un écran AMOLED premium !

Quatre ans de mises à jour majeures d’Android

Un appareil photo correct avec un mode portrait efficace

Au lieu de 459 euros habituellement, le Samsung Galaxy A53 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 259,98 euros chez Cdiscount.

Un vidéoprojecteur au format mini

Affichant une définition Full HD, jusqu’à 120 pouces

Prise en charge du HDR 10, DTS-HD et du Dolby Digital

L’expérience Android TV à la clé

Au lieu d’un prix barré à 599,99 euros, le Xiaomi Mi Smart Compact Projector est désormais affiché à 309 euros chez Cdiscount.

Un ultrabook fin et léger avec un écran FHD

Le combi i5 12e gen + 8 Go de RAM + 512 Go SSD

Une autonomie de 14 heures en lecture vidéo

D’abord à 1 049 euros, puis remisé à 899 euros, le Samsung Galaxy Book 3 se négocie aujourd’hui à seulement 569 euros sur Amazon.

Vous avez changé votre smartphone pendant les soldes d'hiver 2024 ? Alors, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de notre comparateur des meilleurs forfaits mobile pour trouver la meilleure offre au meilleur prix. Nous vous partagerons également ici les différentes promotions des opérateurs. Ça bouge vite dans le monde des forfaits mobile en ce début d'année, surtout concernant les offres les moins chères. Auchan télécom, par exemple, est assez représentatif de cette tendance puisque l'opérateur propose en ce moment le forfait le plus avantageux économiquement du moment.

Les fournisseurs d'accès à Internet profiteront sans aucun doute de cette occasion pour brader leurs abonnements Fibre et ADSL. Vous retrouverez les meilleures offres ci-dessous.

Malgré les hausses de prix intervenues dans le milieu des box internet ces derniers mois, il est toujours possible de trouver des offres qui valent le coup, surtout si l'on souhaite la meilleure fibre possible chez soi. C'est, par exemple, le cas chez SFR avec son offre SFR Fibre Power, offrant des débits performants et l'assurance de bénéficier d'un service complet dont un bouquet TV dense, boitier dédié et un service de VOD (Netflix ou Disney +) offert.

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d'hiver ?

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d'hiver.

