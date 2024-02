Cette batterie magnétique qui se greffe à votre smartphone passe sous les 25 €

La batterie externe Anker 321 (PowerCore Magnetic 5K) est un petit accessoire compact que les possesseurs d'un iPhone trouveront bien pratique. En ce moment, vous pourrez le trouver à 23,99 euros au lieu de 35,99 euros sur Amazon.

Les batteries externes MagSafe pour iPhone sont assez onéreuses, et tous les détenteurs d’un smartphone Apple ne souhaitent pas forcément dépenser encore une grosse somme pour charger un appareil déjà très cher. D’où l’intérêt d’aller voir du côté d’autres marques qui proposent des batteries magnétiques très pratiques et surtout moins coûteuses, à l’image d’Anker. Son modèle PowerCore Magnetic 5K dispose par exemple d’une capacité assez confortable de 5 000 mAh et son prix ne dépasse pas les 25 euros.

Les points essentiels de la batterie magnétique d’Anker

Une batterie magnétique compacte

Une capacité de 5 000 mAh

Compatible avec les iPhone 12 et ultérieurs

Initialement affichée à 35,99 euros, puis réduite à 29,99 euros, la batterie externe magnétique Anker PowerCore Magnetic 5K est désormais proposée à 23,99 euros sur Amazon grâce au coupon de 20 % à cocher avant de glisser le produit dans le panier.

Une batterie compacte qui se fait vite oublier

La PowerCore Magnetic 5K d’Anker est une petite batterie rectangulaire que l’on vient clipser sur le dos d’un iPhone 12 ou ultérieur grâce à sa surface magnétique. Notez d’ailleurs que la batterie est capable de fonctionner sur une coque magnétique. En revanche, sans surprise, ça ne marchera pas sur les coques non-magnétiques et les smartphones qui ne disposent pas non plus de ce type de surface.

La batterie nous fait aussi profiter d’un format très compact (9,3 x 6,35 x 1,5 cm) qui lui permet de se faire oublier au dos du smartphone ou que l’on peut même glisser dans une poche en déplacement. Sa petite taille permet avant tout de pouvoir utiliser le smartphone très facilement tout en le rechargeant.

Une capacité honorable, une puissance un peu faible

La batterie externe Anker PowerCore Magnetic 5K dispose d’une capacité assez confortable de 5 000 mAh, ce qui permet, selon la marque, d’offrir 18h de lecture vidéo à un iPhone 14. Toutefois, cette capacité ne permettra pas de recharger plusieurs fois un smartphone doté d’un accumulateur de 5 000 mAh. La plupart des smartphones récents embarquent d’ailleurs une batterie de cette capacité. Les iPhone récents sont munis de batteries ayant une capacité moindre, heureusement.

Concernant sa puissance de charge, la batterie d’Anker ne propose pas plus de 7,5 W, ce qui est assez faible. N’espérez pas une charge très rapide, donc. Elle reste heureusement utile pour gagner quelques points de batterie lorsqu’on utilise son smartphone et que l’on ne veut pas voir son autonomie dégringoler au bout de quelques tâches.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures batteries externes du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.