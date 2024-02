Il y a de très belles offres pour la PS5 Slim en ce moment, notamment avec ce pack Spider-Man 2

La PS5 Slim est sortie fin novembre dernier, pourtant elle a déjà été plusieurs fois en promotion depuis. Aujourd'hui, elle est même incluse dans un pack complet, avec manette DualSense et le jeu Spider-Man 2, pour la somme de 544 euros chez Cdiscount, au lieu de 619 euros habituellement.

Lancée en novembre dernier, la PS5 Slim a plutôt fait impression à sa sortie. Elle est plus légère, moins massive et profite de petites nouveautés qui améliorent l’expérience de jeu. En revanche, aucune différence au niveau des performances par rapport à la version précédente, une puissance que l’on avait déjà largement louée au cours de notre test. Si ce petit programme vous tente, sachez que la PS5 Slim est actuellement incluse dans un pack comportant une manette DualSense et le jeu Spider-Man 2, le tout étant affiché à un prix plus bas que celui de base de la console seule (hors promotion).

Les points forts de ce pack PS5 Slim

Une PS5 plus légère, mais toujours aussi puissante

Un espace de stockage plus généreux

Une manette bien immersive et un jeu inclus

D’abord affiché à 619 euros, le pack PS5 Slim Standard avec Spider-Man 2 et une manette DualSense est désormais proposé à 544 euros chez Cdiscount. Pour rappel, la PS5 Slim seule a été lancée à 549,99 euros.

Une PS5 renouvelée

La PS5 Slim, qui remplace la première PS5 lancée, profite de quelques nouveautés par rapport à sa prédécesseure. Le changement de design est forcément le plus flagrant : plus compacte et moins lourde (3,3 kg contre 4,5 kg), elle s’est pas mal affinée, mais si elle a perdu quelques centimètres çà et là, elle ne vous fera pas pour autant gagner une place énorme à côté de votre TV ou écran. La console affiche par ailleurs une rainure sur sa façade, qui permet de séparer, et retirer (sans peine), le lecteur de disque de la console. Ce dernier, désormais amovible, est justement l’une des grandes nouveautés de la console. Notez d’ailleurs que le lecteur doit être enregistré en ligne via la PS5 et qu’il pourra surtout être remplacé très facilement en cas de dysfonctionnement. Un bon point pour la réparabilité.

Cette PS5 Slim embarque par ailleurs deux ports USB-C en façade, à la place du combo USB-C / USB-A de l’ancienne version. Dans ses entrailles, on retrouve aussi un système de refroidissement légèrement plus compact avec de plus petits dissipateurs, mais aussi un SSD de 1 To, contre 825 Go sur l’ancienne version. Il est même possible d’ajouter un deuxième SSD M.2 pour stocker encore plus de jeux. En revanche, ce qui ne change pas, ce sont bien ses performances, et on ne va pas s’en plaindre. La PS5 Slim est toujours capable de tourner nativement en 4K 60 FPS avec une compatibilité en 120 FPS.

Une manette qui offre une excellente immersion

Autre pièce maîtresse de ce pack : la manette DualSense, dont les caractéristiques permettent de renforcer considérablement l’immersion des joueurs dans leurs parties. Elle dispose par exemple de gâchettes adaptatives qui offrent davantage de sensibilité dans le gameplay : dotées d’un moteur, ces touches nous font profiter de différents niveaux de force et de tension lorsqu’on interagit avec son équipement ou son environnement dans le jeu.

Sony a également troqué les moteurs de vibrations classiques contre un retour haptique, qui permet plus de finesse dans les ressentis. Notez que ces fonctionnalités ne seront disponibles qu’avec la PlayStation 5. Enfin, concernant son autonomie, comptez une douzaine d’heures d’utilisation avant qu’elle ne tombe en rade, ce qui est une bonne performance. Le port USB-C présent sur la manette permettra de son côté une charge plus rapide qu’avant.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Sony PlayStation 5 Slim.

Si vous souhaitez comparer la Sony PlayStation 5 Slim avec d’autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures consoles de jeux du moment.

