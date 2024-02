130 € de moins pour la Xiaomi Pad 6, la tablette Android lancée au meilleur rapport qualité-prix

Le marché des tablettes tactiles suscite de moins en moins d'intérêt, particulièrement concernant les modèles Android. Toutefois, certains constructeurs continuent de concevoir de nouveaux modèles tels que Xiaomi qui a sorti l'été dernier sa Pad 6, la tablette tactile au meilleur rapport qualité-prix. Chez AliExpress, son prix chute de 399,90 euros à 271 euros.

Le marché des tablettes tactiles a connu des jours meilleurs, même les ventes d’iPad sont en baisse, mais cela n’empêche toujours pas Apple de s’accaparer quasi la moitié du marché. Toutefois, si les tablettes Android sont au fond du gouffre, elles ne peuvent que mieux rebondir avec certains modèles comme la Xiaomi Pad 6, la tablette tactile au meilleur rapport qualité-prix de tout le marché. Déjà abordable, elle profite actuellement d’une baisse de 32 %.

La Xiaomi Pad 6 en quelques points

L’alliance d’un design et d’un écran bien finis

Les performances de son Snapdragon 870

Une belle autonomie avec sa batterie de 8 840 mAh

Au lieu de 399,90 euros habituellement, la Xiaomi Pad 6 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 271 euros chez AliExpress.

La tablette Android au meilleur rapport qualité-prix

Par rapport à la Pad 5, la Xiaomi Pad 6 ne change pas beaucoup son design. On reste sur une formule classique mais efficace avec la simplicité comme maître-mot. Elle arbore un cadre métallique aux angles arrondis tandis que la face avant se dote de bords fins et d’un verre Gorilla Glass 3. Il y a mieux ailleurs, mais pas à ce prix. La Xiaomi Pad 6 a surtout l’avantage d’être plus fine que ses rivales avec une épaisseur de 6,5 mm, mais elle est plus lourde avec un poids de 490 g.

À l’arrière, on retrouve un bloc photo qui ressemble à celui du Xiaomi 13. Il embarque un capteur de 13 Mpx (f/2,2) tandis que l’avant est doté d’un capteur de 8 Mpx avec la même ouverture. Les clichés sont logiquement de qualité médiocre mais pour une tablette tactile, c’est correct. Du côté de l’autonomie, nous sommes sur une batterie de 8 840 mAh et la promesse par le constructeur chinois de 16 heures de lecture vidéo, 23 heures de lecture ou 65 heures de musique. C’est plus que correct, d’autant plus que la recharge de 33 W permet de refaire le plein en environ 1h40.

Des performances qui font mal à la concurrence

La Xiaomi Pad 6 arbore un écran de 11 pouces qui aurait pu être digne du haut de gamme, mais qui doit se contenter d’un affichage LCD. Cette dalle profite tout de même d’une belle définition en 2.8K (2 880 x 1 800 pixels) ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Ce n’est pas courant sur une tablette tactile et cela pourrait se révéler bien pratique dans un usage gaming. Nous avons également relevé une luminosité maximale de 522 cd/m² et une couverture de 94 % du spectre DCI-P3, c’est très bien pour une tablette de ce tarif.

Enfin, la Xiaomi Pad 6 s’appuie sur un processeur de Qualcomm, un Snapdragon 870 plus précisément et celui-ci est couplé à 8 Go de RAM LPDDR5 dans cette configuration. Le constructeur chinois annonce que cela est suffisant pour se lancer dans le montage en 4K et lors de notre test, nous avons réussi à faire tourner Fortnite avec les paramètres graphiques à fond à 60 FPS. Dommage que le frame rate ne puisse pas monter plus haut, le taux de rafraîchissement de 144 Hz aurait pu se montrer réellement utile.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Xiaomi Pad 6.

Afin de comparer la Xiaomi Pad 6 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures tablettes tactiles du moment.

