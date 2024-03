Boulanger brade le kit Starlink à moitié prix, l’offre qu’il fallait pour essayer l’internet par satellite ?

Vous en avez assez de votre connexion très bancale chez vous ? Pourquoi ne pas penser à Starlink ? C'est peut-être la bonne occasion pour s'y essayer, d'autant plus que le kit est actuellement à moitié prix chez Boulanger.

En France, même si la couverture Fibre, 4G et ADSL et assez large, il existe des zones dites « zones blanches » qui ne sont couvertes par aucun réseau ou alors de façon très insuffisante. La solution est alors de se tourner vers l’alternative Internet par satellite pour disposer d’une connexion fiable et digne de ce nom. Même si elle n’est pas parfaite, Starlink est aujourd’hui la solution la plus viable, la plus simple et même si le prix pouvait en rebuter certains, c’est sans doute le bon moment pour y réfléchir, car le prix du kit standard est proposé à moitié prix.

Les avantages du Kit Starlink par rapport à une connexion internet classique

Simple à installer et immédiatement utilisable

Entre 200 et 250 Mb/s en téléchargement depuis n’importe où dans le monde

Sans engagement

Au lieu de 449 euros habituellement, le kit Starlink est actuellement bradé à seulement 213,74 euros chez Boulanger en cumulant la remise immédiate avec le code promo ELON5.

Starlink: une solution fiable pour obtenir Internet rapide depuis n’importe où

L’objectif derrière le concept de Starlink, c’est la simplicité et la versatilité du dispositif. Il est concrètement possible de l’installer partout, que ce soit sur un toit de maison, sur un mobile home, dans un camping ou même sur un bateau ou un camping-car (avec les kits dédiés en plus). D’ailleurs, concernant le kit Starlink de ce bon plan, il a été actualisé en 2023 avec une installation plus facile notamment, car tout est configurable via son smartphone avec l’application Starlink.

Il y a tout de même quelque chose à savoir avant de vous lancer : en plus du coût du kit, il y a également un abonnement mensuel de 40 euros pour les particuliers actuellement. Ce qui est proposé en échange, c’est un débit descendant de 200 et 250 Mb/s et une latence de 30 à 40 ms, sans limitation de consommation de données. Ces performances varient en fonction du nombre de satellites déployés et de la qualité de l’environnement.

Une connexion correcte pour tous les usages domestiques

La technologie de réseau satellitaire en basse orbite voulu par Starlink et SpaceX permet des débits plus importants, proche de ce que l’on retrouve sur une offre fibre d’entrée de gamme en France, notamment chez des opérateurs comme Sosh ou Red by SFR.

Dans l’idée, les débits obtenus sont très suffisants pour diffuser des contenus 4K UHD et avoir un usage classique d’internet sans trop de problèmes chez soi. En revanche, pour des usages très spécifiques comme le streaming de jeu via cloud Gaming (Geforce Now, Xbox Game pass, Shadow) cela risque d’être un peu juste, notamment, car le ping, bien que très limité par rapport à d’autres offres similaires, est encore trop élevé pour obtenir une expérience satisfaisante.

Nous sommes donc encore loin du débit théorique de 1 Gb/s, néanmoins Starlink est surtout une alternative aux connexions classiques terrestres (en particulier ADSL), sans parler évidemment des zones blanches qui ne sont même pas desservies par l’ADSL ni la 4G.

Vous pouvez également regarder du côté des offres box opérateurs classiques si vous n’êtes pas intéressé par l’internet par satellite.

Les meilleures box internet Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu'à 400 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 18.99€ 32.99€ Découvrir ADSL, Fibre Freebox Pop Débit jusqu'à 5 Gb/s 230 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 29.99€ 39.99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 25.99€ 2 mois offerts Découvrir Toutes les box internet

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.