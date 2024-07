Dell XPS 13 9315 : ce beau laptop performant est 450 € moins cher sur Amazon

La gamme XPS chez Dell représente le top de la marque côté laptop bureautique. Le modèle 9315 n'est pas le dernier en date, mais son prix est très intéressant aujourd'hui grâce à cette offre des soldes sur Amazon : 849 euros au lieu de 1 299 euros.

Vous souhaitez changer votre vieux laptop qui tousse à chaque ouverture de navigateur quitte à y mettre le prix ? Dans ce cas, il vaut mieux s’orienter vers les valeurs sûres comme le Dell XPS 13 pour éviter de gaspiller son argent. Le modèle 9315 avec un processeur Intel Core de douzième génération est actuellement 450 euros moins cher lors des soldes.

Ce qu’il faut retenir du XPS 13 de Dell

Un laptop au look réussi avec de très belles finitions

Ses performances de haute volée avec son i5 de 12e génération

Accompagné de 16 Go de mémoire vive et SSD de 512 Go

Windows 11 prêt à l’emploi

Au lieu d’un prix barré à 1 299 euros, le Dell XPS 13 (9315) avec la configuration i5 est en ce moment proposé à 849 euros sur Amazon.

Un laptop bureautique haut de gamme

Avec sa gamme XPS, Dell propose une solution haut de gamme dans l’univers des ultrabook, au-delà même de sa gamme Inspiron. Cela saute aux yeux lorsque l’on regarde de plus près les niveaux de fictions avec une conception sobre et élégante très réussie grâce à son châssis en aluminium chromé. Il vous fera en plus profiter d’une grande mobilité puisque son format de 13 pouces lui permet de se faufiler dans un sac très facilement. Ce modèle ne pèse par ailleurs que 1,17 kg avec seulement 14 mm d’épaisseur.

L’écran de 13,4 pouces IPS propose un format 16:10 avec définition 1 920 x 1 200 pixels. Ses bordures sont suffisamment fines pour garantir une surface d’affichage étendue et surtout particulièrement ergonomique et agréable pour travailler ou pour regarder des films et des séries. C’est d’autant plus vrai que sa batterie de 51 Wh est capable de tenir entre 8 et 10 heures en fonction du mode d’alimentation.

Une fiche technique qui a du répondant

Le Dell XPS 13 peut s’adapter à la plupart des usages, de la simple navigation web à l’exécution de tâches plus lourdes grâce à sa belle fiche technique solide. Il intègre un processeur Intel Core i5-1230U (pouvant aller jusqu’à 4,70 GHz), pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications aisément. Et, la partie graphique sera assez puissante pour lancer quelques jeux 3D, grâce à la puce graphique Iris Xe.

Le tout est épaulé par 16 Go de mémoire vive et d’un SSD de 512 Go (NVMe), ce qui lui assure une excellente fluidité d’exécution, y compris en multitâche. Il est compatible avec le Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.1. Ce laptop tourne sous Windows 11 nativement. Concernant la connectique, celle-ci est plutôt fournie avec un port USB-C Thunderbolt 4 pour la recharge, l’affichage externe et le stockage, deux ports USB 3.2 Gen 1 et une prise jack.

Ne ratez rien des soldes d’été 2024 avec Frandroid

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.