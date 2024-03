Xiaomi 14 : déjà 300 € de moins et une montre connectée premium offerte

Le Xiaomi nouveau est arrivé ! Pour fêter le lancement de son nouveau smartphone premium, le constructeur chinois cumule les réductions afin que son Xiaomi 14 soit plus accessible dès ses premiers jours sur le marché. En boutique officielle, le Xiaomi 14 est disponible à 699,90 euros au lieu de 999,90 euros grâce à un code promo et à un bonus reprise pour votre ancien appareil. De plus, une montre connectée est offerte à l'achat !

Dévoilé lors du dernier MWC, le Xiaomi 14 est le nouveau cru du catalogue de smartphones premium du constructeur chinois qui consolide sa position face à Apple et Samsung. Moins bien loti que le Xiaomi 14 Ultra, notamment au niveau de l’appareil photo, il n’en reste pas moins intéressant avec son écran de qualité supérieure, son Snapdragon 8 Gen 3 sous le capot et sa charge rapide de 90 W. Comme son grand frère, le Xiaomi 14 profite d’une superbe offre de lancement qui permet d’obtenir plus de 300 euros de réduction et une smartwatch offerte !

Le Xiaomi 14 en quelques points

Un smartphone bien fini certifié IP68

La puissance du Snapdragon 8 Gen 3

Un appareil photo intéressant développé avec Leica

La charge très rapide de 90 W

Au lieu de 999,90 euros habituellement, le Xiaomi 14 (256 Go) est maintenant disponible en promotion à 699,90 euros en boutique officielle, d’une part grâce au code promo JOJO150, d’autre part grâce au bonus de 150 euros pour la reprise de votre ancien smartphone. Le remboursement pour ce bonus se fait plus tard, après l’enregistrement de l’IMEI de votre ancien appareil (ici un tuto pour trouver son IMEI) et estimation de sa valeur qui s’additionnera au bonus de 150 euros. Ces réductions s’appliquent également à la version de 512 Go. Enfin, la montre connectée Xiaomi Watch 2 Pro version eSim 4G est offerte et ajoutée automatiquement au panier.

Un smartphone compact qui a tout d’un grand

Modèle compact de la nouvelle gamme Xiaomi 14, ce smartphone a laissé une première bonne impression lors de notre prise en main. Sa taille de 6,36 pouces et son poids de 193 g offrent une préhension agréable. Côté fabrication, Xiaomi n’a pas lésiné sur la qualité avec un cadre en aluminium, un dos en verre et une certification IP68. L’écran est, lui aussi, de haute volée, il s’agit d’une dalle AMOLED en définition 2 670 x 1 200 pixels rafraîchie à 120 Hz et dont la luminosité peut atteindre les 3 000 cd/m² en regardant du contenu HDR.

Pour ce qui est des performances, Xiaomi se met à la page avec l’arrivée du Snapdragon 8 Gen 3 qui équipe les smartphones haut de gamme de 2024. Grosse puissance et chauffe maîtrisée en perspective, le nouveau processeur de Qualcomm détonne dans le Xiaomi 14 ! On peut s’attendre à ce qu’il fasse tourner les gros jeux du Play Store avec les graphismes au max sans suer, reste à savoir ce qu’il vaut face au Galaxy S24 au jeu des benchmarks. Côté autonomie, Xiaomi met en avant une batterie de 4 610 mAh avec la charge rapide de 90 W, autant dire que ça ne lambine pas à la recharge !

Une collaboration avec Leica qui promet !

Au dos, nous avons un module photo protubérant qui est le fruit d’une collaboration avec l’allemand Leica. Il est équipé d’un capteur grand-angle de 50 Mpx (f/1,6) avec stabilisation optique OIS, un ultra grand-angle de 50 Mpx et un téléobjectif x3,2 de 50 Mpx lui aussi doté de l’OIS. Dans le logiciel, deux modes photo signés Leica sont disponibles : Leica Vibrant qui ajoute de la saturation aux clichés et Leica Authentic qui propose une restitution colorimétrique plus naturelle. Le mode portrait s’est également considérablement amélioré par rapport au Xiaomi 13.

Enfin, l’une des grosses nouveautés du Xiaomi 14 est l’arrivée de l’interface HyperOS (sous Android 14) qui a succédé à MIUI. À première vue, pas de grosses nouveautés et on retrouve encore quelques bloatwares. Alors que l’heure est à l’IA, on peut s’attendre à ce que le constructeur chinois prenne le même chemin que Samsung dans le développement de sa surcouche logicielle. En attendant, HyperOS a avant tout été conçu pour faciliter l’utilisation des objets connectés de son écosystème Xiaomi avec notamment un nouveau centre de contrôle plus intuitif.

Pour en savoir encore plus, lisez notre prise en main du Xiaomi 14.

Afin de comparer le Xiaomi 14 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones du moment.

