Cet ultrabook performant avec écran OLED + Ryzen 7 série 7000 perd 250 € sur Amazon

Avec la finesse de son châssis, son écran OLED et son processeur Ryzen 7 à la barre, le Lenovo IdeaPad Slim 5 est un ultrabook que l'on se plaît à utiliser au quotidien au travail ou pour du divertissement. Si l'on n'a pas le budget pour un MacBook, ce laptop fait amplement l'affaire, d'autant plus qu'il se négocie actuellement à 749,99 euros au lieu de 999,99 euros chez Amazon.

Trouver un laptop soigné et performant sans avoir le budget pour un MacBook peut s’avérer compliqué, d’où la nécessité de guetter de temps à autre les promotions qui tombent sur les différents sites d’e-commerce. Aujourd’hui, c’est le Lenovo IdeaPad Slim 5 14ABR8 qui a retenu notre attention. En plus d’un Ryzen 7 sous le capot, cet ultrabook se permet le luxe d’une dalle OLED, ce qui le rend tout indiqué pour les créations graphiques. Aujourd’hui, il affiche une réduction de 25 %.

Le Lenovo IdeaPad Slim 5 14ABR8 en bref

Une dalle OLED de 14 pouces en définition WUXGA

Un AMD Ryzen 7 7730U avec 16 Go de RAM

Un stockage de 1 To !

Au lieu de 999,99 euros habituellement, le Lenovo IdeaPad Slim 5 14ABR8 est maintenant disponible en promotion à 749,99 euros chez Amazon.

Un ultrabook bien fini avec une dalle OLED

Sans prétendre avoir la classe d’un MacBook, le Lenovo IdeaPad Slim 5 se défend tout de même dans la catégorie design. Son allure fine et son revêtement en aluminium lui confèrent une apparence sobre, et avec un poids de 1,46 kg et une épaisseur de 16,9 mm, le glisser dans un sac et le transporter ne pose aucun problème. Malgré les apparences, le constructeur chinois avance une robustesse de niveau militaire capable de résister aux chutes, aux écoulements de liquide et au sable. Autant dire que ce laptop est fait pour durer.

Lorsqu’il est ouvert, nous faisons face à un écran de 14 pouces en ratio 16:10, et, cerise sur le gâteau, il s’agit d’une magnifique dalle OLED qui affiche un rapport de contraste infini et des noirs parfaits. La dalle est en définition WUXGA (1 920 x 1 200 pixels) et profite d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Étant donné qu’il est plutôt axé vers un usage bureautique, cet écran n’a pas besoin d’être plus fluide que cela. Le seul défaut qu’on pourrait lui trouver serait l’absence de traitement anti-reflet, ce qui est en fait normal pour une dalle OLED.

À la hauteur face aux grosses journées de travail

En plus de son apparence soignée, le Lenovo IdeaPad Slim 5 profite d’une configuration solide. À l’intérieur, c’est un AMD Ryzen 7 7730U qui est à la barre, il s’agit d’un processeur à huit cœurs avec des cadences allant de 2 GHz par défaut à 4,5 GHz en mode turbo boost. Sans oublier qu’il est associé à 16 Go de RAM DDR4 pour gérer aisément tout ce qui concerne le multitâche, et à une puce graphique Radeon Vega 8 pour faire un peu de retouche photo ou de montage vidéo. Quant au stockage, il est géré par un SSD NVMe de 1 To.

Le Lenovo IdeaPad Slim 5 intègre enfin une batterie à trois cellules de 47 Wh qui, selon le constructeur chinois, serait capable d’une autonomie maximale de 12h30. C’est largement assez pour les grosses journées de travail et regarder quelques épisodes de sa série du moment le soir. Enfin, le châssis accueille une connectique plutôt complète pour un appareil de cet acabit, nous retrouvons deux ports USB-A et deux ports USB-C avec un port HDMI 1.4 et un lecteur de carte microSD, sans oublier l’indispensable prise jack 3.5 mm.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.