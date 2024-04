Boulanger permet d’acquérir un Samsung Galaxy S24 avec 250 € de moins, sans oublier la tablette offerte

Vous attendiez une baisse de prix significative pour le dernier-né des smartphones haut de gamme de Samsung ? C'est sans doute le bon moment pour craquer puisque le Galaxy S24 est en ce moment trouvable à 649 euros au lieu de 899 euros, dans sa version 8+128 Go.

Oui, le Samsung Galaxy S24 est un très bon smartphone. Il conserve tout le savoir-faire de la firme coréenne tout en ajoutant quelques nouveautés de design et en ayant des performances largement à la hauteur des attentes en 2024. Vous attendiez une belle offre pour vous l’offrir ? C’est Boulanger qui dégaine la meilleure avec 250 euros de moins sur la facture, et une tablette offerte, via ODR.

Pourquoi le Galaxy S24 est un excellent smartphone ?

Pour son design arrondit et écran au top

Pour ses très bonnes performances (même sous Exynos) et sa polyvalence photo

Pour son autonomie satisfaisante

Lancé à 899 euros, le Samsung Galaxy S24 (8 + 128 Go) peut vous revenir aujourd’hui à seulement 649 euros chez Boulanger, grâce à une ODR de 100 euros et un bonus reprise de 150 euros pour votre ancien smartphone. De plus, une tablette Galaxy Tab A9 est offerte, via ODR.

Un design renouvelé et un écran toujours parfait

Avec ses bords arrondit façon iPhone, le Samsung Galaxy S24 plaît pour son design. Son petit gabarit lui confère une bonne maniabilité et les finitions sont parfaites. Il est de plus certifié IP68 et protégé des aléas par du Gorilla Glass Victus 2. En main le smartphone est très agréable avec un excellent niveau de finitions, le dos mat est magnifique, n’accrochant aucunement les traces de doigts,

À l’avant, son écran de 6,2 pouces ne commet aucune erreur majeure, il offre toujours une excellente luminosité, des couleurs fidèles, et une bonne réactivité. Amoled, Full HD+, avec un rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, sont les autres caractéristiques appréciées de cette dalle. Côté photo, il propose un objectif grand-angle de 50 mégapixels, un ultra-grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 10 mégapixels. Même si les modes alternatifs sont encore un poil capricieux et le mode nuit pas au niveau de la version Ultra, le S24 se montre tout de même excellent dans la quasi-totalité des cas. Bref, c’est un très bon photophone.

De bonnes performances malgré le retour à Exynos

Après une année à goûter au Snapdragon, voilà que Samsung revient avec ses puces maison sur le Galaxy S24, réservant celle de Qualcomm à son Galaxy S24 Ultra. Quant à la mémoire vive, elle est plafonnée à 8 Go. Sur le papier, cette puce Exynos 2400 n’a pas à rougir. Les benchmarks montrent des performances plus élevées que sur la puce de Qualcomm. C’est donc plutôt sur la partie GPU que celui-ci va montrer quelques signes de faiblesse, avec une évolution plus faible sur le papier. Mais dans l’idée, cela reste de très bons niveaux pour un smartphone à ce prix, surtout si vous n’avez pas vocation à jouer h24 avec celui-ci.

Le seul vrai point noir concerne la batterie qui est plus petite (4 000 mAh) et cela se ressent sur l’autonomie. Quant à la recharge, elle reste plafonnée à 25 W maximum (chargeur non inclus) qui ne permet pas de profiter d’un coup de boost suffisamment rapide par rapport à la concurrence. Évidemment, la charge sans fil est de la partie.

Envie d’en savoir plus ? N’hésitez pas à lire notre test sur le Samsung Galaxy S24.

Pour trouver le téléphone coréen qui correspond réellement à vos besoins et à votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide d’achat des meilleurs smartphones Samsung en 2024.

