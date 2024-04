1 000 € de réduction pour ce vélo électrique premium de chez Moustache, et plein d’autres sont en promotion chez Upway

Pour éviter de payer le prix fort à l’achat d’un vélo électrique, il est intéressant d’opter pour du reconditionné. Pour ça, il y a Upway, et à l'occasion des offres de printemps, on trouve par exemple le VAE Moustache Samedi 28.3 à 2 449 euros au lieu de 3 499 euros. D'autres offres sont disponibles à prix vraiment réduit.

En nommant ces vélos électriques par les jours de la semaine, le constructeur Moustache, donne leur utilité. Avec le Samedi, c’est un vélo de loisir pour le week-end. C’est d’ailleurs ce dernier qui nous intéresse particulièrement aujourd’hui. Le modèle Samedi 28.3, d’habitude très onéreux, bénéficie d’une belle remise de 1 000 euros sur son prix de lancement si l’on l’achète en reconditionné, ce qui est bien meilleur pour la planète.

Ce qu’il faut retenir du Moustache Samedi 28.3

Un vélo adapté aux déplacements quotidiens et aux longues sorties

Un moteur puissant Bosch Active Line Plus (50 nm)

Une autonomie satisfaisante

Vendu neuf à 3 499 euros, le vélo électrique Moustache Samedi 28.3 se trouve en promotion à 2 449 euros chez Upway (avec moins de 5 km au compteur).

Si vous souhaitez faire l’acquisition d’un VAE reconditionné, en ce moment, Upway propose de nombreuses références en promotions : n’hésitez pas à les découvrir en suivant ce lien.

Un VAE à l’aise en ville ou sur des chemins

Le Moustache Samedi 28.3 est idéal pour les déplacements quotidiens en ville, mais étant un VTC (vélo tout chemin), il est aussi à l’aise pour les chemins plus ardus que l’on peut trouver à la campagne, par exemple. Son cadre fermé permet d’être bien plus rigide, et donc plus robuste, ce qui est idéal pour les déplacements non urbains. Par contre, ce type de cadre est plus difficile à enjamber.

Le confort est au rendez-vous grâce aux pneus Schwalbe Big Apple de 28 pouces qui garantissent un meilleur amorti sur la route. Elle dispose aussi d’une selle apportant un meilleur confort que certains VAE aux selles rigides, que ce soit sur des courts trajets, moyens ou plus longs. Les freins à disques hydrauliques promettent un freinage très efficace, y compris sous la pluie, mais aussi précis et progressif.

Un moteur puissant, et une bonne autonomie

Le VAE de Moustache est à un plaisir à utiliser, notamment grâce à son moteur Bosch Active Line Plus de 400W (puissance max autorisée) et 50 Nm de couple. Il atteint sans souci la limite des 25 km/h ainsi que grimper les pentes sans difficulté. On a aussi droit à un système de transmission à chaîne, associé à un dérailleur classique de la marque Shimano qui est autant polyvalente pour la ville que le tout-chemin.

Pour rouler sereinement, il est alimenté par une grosse batterie de 500 Wh. De quoi rouler, en théorie, jusqu’à 100 km sur des routes plates ou 70 km sur des terrains vallonnés, selon la marque. Bien sûr, ces distances varient en fonction de la surface de la route et son dénivelé, des conditions météo ou encore du poids de l’utilisateur.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec le Moustache Samedi 28.3, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vélos électriques du moment.

