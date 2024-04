Prix en baisse sur Amazon pour ce chargeur compact 65 W doté de 3 ports (2 USB-C, 1 USB-A)

Avec ses trois ports et sa puissance de 65 W, le chargeur compact Ugreen Nexode X est un modèle vraiment pratique, qui présente en plus un format très compact. Il n'y a d'ailleurs pas que sa taille qui est petite, il y a aussi son prix : Amazon le propose en effet à 38 euros au lieu de 55 euros.

Qui a dit qu’un petit chargeur compact ne pouvait pas délivrer une belle puissance de charge ? Les chargeurs bénéficiant de la technologie GaN (nitrure de gallium) prouvent le contraire. Le modèle Ugreen Nexode X fait partie de ceux-là, et malgré sa petite taille, sa puissance s’élève à 65 W. Un chargeur qui promet donc une belle efficacité, et que l’on peut actuellement trouver à un très bon prix grâce à des réductions sur Amazon.

Les atouts du chargeur Ugreen Nexode X

Une puissance de charge de 65 W

Deux ports USB-C et un port USB-A

Un format très compact

Initialement affiché à 55 euros, puis réduit à 44 euros, le chargeur rapide Ugreen Nexode X est actuellement proposé à 38 euros sur Amazon grâce au coupon de 15 % à cocher avant de glisser le produit dans le panier.

Petit, certes, mais puissant

C’est grâce à son format compact que le chargeur Ugreen Nexode X parvient à marquer beaucoup de points. Il présente en effet une taille particulièrement petite, ce qui facilite grandement son transport. On peut donc l’emporter partout avec soi, ce qui est plutôt rassurant si nos appareils ont tendance à se décharger rapidement. Mais son format ne l’empêche pas de renfermer une puissance de charge importante, qui peut ici atteindre les 65 W. Et si ce chargeur rapide parvient à rester compact tout en délivrant une telle puissance, c’est grâce à la technologie GaN, ou nitrure de gallium, un composé qui remplace le silicium traditionnellement utilisé dans les chargeurs. Il permet de réduire la taille des chargeurs, car il chauffe beaucoup moins que le silicium, ce qui laisse la possibilité d’installer bien plus de composants rapprochés et les inclure dans un espace plus restreint. Les chargeurs transportent ainsi plus d’énergie tout en restant compacts.

Mais là où le Nexode X va plus loin, c’est qu’il profite de la technologie GaNInfinity, une technologie GaN avancée, ainsi que de la technologie AirPyra, que la marque présente comme une « technologie d’empilage électronique » : ce combo permet concrètement au chargeur d’être plus petit et plus léger que les autres chargeurs GaN, tout en délivrant une haute puissance.

De nombreuses compatibilités

Sur ce chargeur, on trouve par ailleurs deux ports USB-C et un port USB-A, un trio qui permet de recharger plusieurs appareils en même temps. Notez tout de même que la puissance de charge sera divisée si plusieurs appareils sont branchés simultanément. Pour profiter des 65 W à coup sûr, mieux vaut ne brancher qu’un appareil sur l’un des deux ports USB-C. Autrement, ce chargeur supporte plusieurs protocoles de charge rapide, comme les Power Delivery 3.0 et 2.0, PPS, Quick Charge 4+/4/3.0, SCP et Super Fast Charging 2.0 45 W.

Selon la marque, grâce à la puissance maximale de 65 W, le chargeur Ugreen Nexode X est capable de faire gagner 51 % de batterie à un MacBook Air M2 en 30 minutes. Et grâce à ses ports USB-C, le chargeur peut s’adapter à un grand nombre d’appareils, comme les iPhone 15, les Samsung Galaxy S24 et antérieurs, les MacBook Pro et Air M3 et antérieurs, les iPad, les Galaxy Tab ou encore le Steam Deck.

