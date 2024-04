Ce super vidéoprojecteur LG 4K compatible HDR10 est 500 € moins cher qu’à son lancement

Le vidéoprojecteur LG HU70LS est un modèle qui promet des images ultra détaillées et bien lumineuses. Pour en profiter, il faudra débourser 899 euros chez Son-Vidéo, ce qui est bien plus intéressant que les 1 399 euros demandés au lancement du produit.

Entre ses images projetées sur une large surface et en 4K, sa prise en charge du HDR10, sa lampe intégrée efficace et son système d’exploitation riche en contenus, le vidéoprojecteur LG HU70LS cumule les atouts. La qualité a évidemment un prix, et son tarif de lancement n’était clairement pas à la portée de toutes les bourses. Heureusement, ce prix vient de baisser pour passer sous la barre des 900 euros.

Les points forts du LG HU70LS

Des images en 4K UHD jusqu’à 140 pouces

Compatible HDR10

L’interface webOS

Lancé à 1 399 euros, et actuellement proposé à 949,99 euros sur le site officiel, le vidéoprojecteur LG HU70LS est en ce moment affiché à 899 euros chez Son-Vidéo.

Des images ultra détaillées et lumineuses

Avec son boîtier blanc passe-partout et assez imposant, le vidéoprojecteur LG HU70LS n’attire pas forcément l’attention à première vue. C’est dans ses entrailles que se cachent ses véritables atouts, à savoir toutes les technologies qui lui permettent de proposer des images détaillées et lumineuses. Tout d’abord, ce modèle embarque une lampe LED 4Channel composée de 3 LED RVB auxquelles s’ajoute une quatrième diode « vert dynamique », qui permet d’optimiser les contrastes et d’augmenter la luminosité des images.

De plus, le vidéoprojecteur est capable de diffuser des images en 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) jusqu’à 140 pouces, soit une très large surface idéale pour les séances ciné à la maison. Le taux de rafraîchissement peut quant à lui grimper jusqu’à 60 Hz, grâce à la technologie TruMotion, qui vient améliorer la fluidité des images en mouvements et supprimer toute saccade. Pour couronner le tout, le LG HU70LS est compatible avec le HDR10, qui étend la plage de luminosité et offre des images plus détaillées et contrastées aussi bien dans les zones sombres que les zones claires. Ajoutons à cela la luminosité de 1 500 lumens offerte par la lampe LED, et nous avons là l’assurance de profiter de très belles images.

Une interface complète

Le LG HU70LS propose par ailleurs plusieurs fonctionnalités permettant de rendre l’expérience beaucoup plus agréable, à commencer par son zoom optique qui permet d’agrandir facilement l’image sans déplacer le vidéoprojecteur ou altérer la qualité de l’image, ou encore son système de mise au point motorisée, qui permet de régler la mise au point avec la télécommande de façon très rapide. Notons aussi la présence de la correction de la distorsion trapézoïdale, manuelle ou automatique, qui sert à afficher des images bien alignées et droites.

Enfin, LG oblige, le vidéoprojecteur embarque l’OS de la marque, webOS, qui donne accès à toutes les applications phares de streaming. Il suffit simplement d’avoir une connexion Wi-Fi. Concernant la connectique du vidéoprojecteur, celui-ci est équipé d’un port USB-C, de deux ports USB-A, d’un port Ethernet RJ45, de deux ports HDMI (pas 2.1, dommage), d’une sortie audio 3.5 mm et d’une sortie S/PDIF. On conseille d’ailleurs de connecter une barre de son ou une enceinte au vidéoprojecteur, grâce à cette norme de transmission S/PDIF, histoire de profiter d’un audio bien meilleur.

Si vous souhaitez comparer le LG HU70LS avec d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vidéoprojecteurs du moment.

