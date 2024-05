Ce laptop Asus Zenbook 14 OLED boosté par un i9 13e gen perd 200 € de son prix sur Amazon

Entre son écran OLED, sa configuration solide et sa bonne autonomie, l'Asus Zenbook 14 OLED présente de très beaux arguments. La bonne nouvelle, c'est qu'il est actuellement en promotion du côté d'Amazon, qui le propose à 1 099,99 euros au lieu de 1 299 euros.

Asus a fait de l’intégration d’écran OLED sur ses laptop une de ses spécialités, et quand on voit son Zenbook 14 OLED, on peut dire sans sourciller que c’est une réussite, tant la dalle de cet ultraportable haut de gamme présente des contrastes infinis et des couleurs parfaitement calibrées. Mais ce n’est pas là le seul atout de cet Asus Zenbook 14 OLED, puisqu’il se démarque aussi par son processeur puissant, sa bonne autonomie ou encore son design élégant. Bref, une référence que l’on recommande très facilement, surtout quand elle est en promotion à -15 %.

Les points positifs de l’Asus Zenbook 14 OLED

Un design sobre et élégant

Un magnifique écran OLED

Un combo i9 de 13e gen + 16 Go de RAM + SSD de 1 To

Initialement affiché à 1 299 euros, l’Asus Zenbook 14 OLED est désormais proposé à 1 099,99 euros chez Amazon.

Un design sobre, un écran sublime

L’Asus Zenbook 14 OLED est un ultraportable qui présente un design plutôt classique, avec un châssis en métal bleu sombre tout en sobriété et aux finitions réussies. On regrette toutefois le choix de la marque d’avoir opté pour l’intégration de l’écran dans un cadre en plastique un peu cheap. Autrement, on retrouve une charnière permettant d’ouvrir le PC portable à 180°, pratique par exemple pour poser à l’écran à plat et montrer facilement des contenus à la personne en face de nous. Attention tout de même, cette charnière ne nous a pas semblé très solide lors de notre test lorsqu’elle était dépliée. Autrement, on apprécie fort le poids plume de la machine (1,39 kg) et encore plus sa connectique très fournie. Celle-ci se compose en effet d’un port USB 3.2 Gen 2 Type-A, de deux ports USB-C Thunderbolt 4, d’un port HDMI, d’un port jack 3,5 mm et d’un lecteur de cartes microSD.

Mais ce qu’on a encore davantage préféré sur ce Zenbook 14 OLED est inscrit dans son nom : sa dalle OLED de 14 pouces, qui propose également une définition de 2880 x 1800 pixels, un format 16:10 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Toutes les cases sont cochées, ici : un format idéal pour le travail, une définition élevée, des contrastes infinis et une belle fluidité à l’affichage (même si elle ne sera pas suffisante pour les joueuses et joueurs). Les couleurs sont également parfaitement calibrées : la dalle couvre 116 % du spectre DCI-P3 et 172% du spectre sRGB avec une excellente précision. Que cela soit dans le cadre professionnel ou pour les loisirs (séries, films…), cette dalle est vraiment agréable à utiliser et on sent bien qu’Asus maîtrise très bien la technologie OLED.

Une configuration solide

Dans les entrailles de l’Asus Zenbook 14 OLED, on trouve un processeur Intel Core i9-13900H 14 cœurs dont la fréquence turbo maximale s’élève à 5,4 GHz, et qui est par ailleurs épaulé par 16 Go de RAM et complété par un SSD de 1 To. Autant dire que le PC portable ne flanche pas du tout à l’ouverture des applications, au lancement de tâches de bureautique ou même au cours de séances de retouche photo. Les amateurs de multitâche y trouveront aussi leur compte. En revanche, le Zenbook 14 OLED n’est pas taillé pour le gaming : avec sa puce graphique intégrée Intel Iris Xe, il faut se contenter du strict minimum niveau performances graphiques. Côté système d’exploitation, Windows 11 est de la partie et c’est une très bonne chose.

Enfin, côté autonomie, l’Asus Zenbook 14 OLED est doté d’une batterie de 75 Wh qui promet, selon la marque, 18 heures d’utilisation sur une charge. Au cours de notre test, mené avec un Zenbook intégrant un i7-1260P, nous avons été en mesure de tenir sans problème une journée de travail sur le web avec quelques retouches photo et du streaming audio. Dans tous les cas, le laptop vous permettra de travailler loin d’une prise toute une journée. Et pour ne rien gâcher, on peut aussi profiter de la charge rapide à 65 W.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Asus Zenbook 14 OLED.

