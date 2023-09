Test de l’Acer Swift Go 14 (2023) : prestation solide, mais sans effort

Après un Swift 3 qui a su convaincre en son temps, Acer rempile en proposant en 2023, le Swift Go 14. Héritier de la gamme, il mise sur un CPU performant et une dalle Oled pour sortir du lot. À raison ?

Après l’impact phénoménal qu’ont eu les ultrabooks sur le marché des PC, les catégories commencent une nouvelle fois à se diversifier. L’Acer Swift Go 14 est de ces ordinateurs qui cherchent à offrir la portabilité d’un ultrabook tout en conservant une puissance digne de travaux plus importants. Cela se voit dans sa fiche technique, dans son apparence, mais aussi… dans ses défauts.

Acer Swift Go 14 (SFG14-41) Fiche technique

Acer Swift Go 14 (SFG14-41) Design

De prime abord, surtout posé fermé sur une table, l’Acer Swift Go 14 ressemble à n’importe quel autre ordinateur portable moderne. Un châssis métallique de couleur grise, un format 14 pouces compact, des bords arrondis pour des tranches plates… Rien ne vient vraiment bousculer les préconceptions. Et si on ne retrouve plus la petite vague sur la tranche qui faisait la signature des PC portables Acer pendant quelque temps, la ligne basse légèrement plus accentuée que celle haute sert de rappel.

Non, ce qui change vraiment est à retrouver au dos. Car oui, contrairement aux ultrabooks, on ne cherche pas à masquer le fait que le Swift Go 14 a besoin de propulser son air chaud. Nous avons donc une large grille à l’arrière permettant cela, pour un dos plus épais que la moyenne. Il n’empêche qu’à 1,25 kg pour 1,49 cm d’épaisseur, il reste un appareil très facilement transportable. Si Acer ne fait pas dans l’originalité, le constructeur a au moins le mérite de répondre aux attentes.

Clavier et pavé tactile

Sur le clavier, pas de mauvaises surprises non plus. Les touches ont tendance à être un peu plus molles que la moyenne, et n’ont pas la plus grande course du monde, mais nous sommes sur une configuration confortable qui n’est pas très audible qui plus est. Les touches sont bien espacées, et le bouton d’alimentation se double en lecteur d’empreintes pour une sécurité accrue.

La déception est à voir du côté du pavé tactile. Si celui-ci est en « OceanGlass », soit le plastique recyclé d’Acer, il conserve une très bonne glisse. Non, c’est plutôt sa diagonale très raccourcie pour un ordinateur de 2023 qui déçoit, en prime d’une intégration pas particulièrement élégante au sein du châssis. C’est simple : une fois ouvert, l’Acer Swift Go 14 paraît un brin « vieillot » en considérant les standards de notre époque.

Connectique

La connectique a par contre tout pour ravir. Nous retrouvons à gauche deux ports USB-C, dont un compatible Thunderbolt 4, un port HDMI 2.1 et un port USB A. À droite, nous avons un second port USB A, la prise combo jack, et un lecteur de cartes microSD. Certes, on préférerait toujours avoir un lecteur SD plein format, mais il n’empêche que l’Acer Swift Go 14 de 2023 est équipé pour convenir à de nombreux types d’utilisateurs différents sur ce point, qui n’auront pas à sortir un dongle à chaque usage.

Webcam et audio

Acer fait grand cas de sa webcam 1440p. Mais dans les faits, nous restons toujours sur la qualité d’une webcam, puisse-t-elle être un tant soit peu plus fine que ses concurrents. En somme, sans surprise : privilégiez les vidéoconférences, et ne vous imaginez pas lancer une chaîne YouTube avec celle-ci. Il en va de même pour les haut-parleurs de la machine, d’une qualité toute banale, sans véritable définition des mediums et des basses totalement absentes. Pas de déception puisque c’est le lot de nos jours.

Acer Swift Go 14 (SFG14-41) Écran

Voilà l’une des grandes stars de cette configuration. Nous sommes face à une dalle Oled de 14 pouces supportant une définition maximale de 2880 par 1800 pixels, soit un ratio 16:10. Cet écran est compatible avec un taux de rafraîchissement maximal de 90 Hz sur notre modèle de test.

Avant même de passer à nos mesures sous sonde avec le logiciel DisplayCal, il convient de souligner un point important de cette dalle : elle réfléchit énormément la lumière. Bien plus que la grande majorité des PC que nous avons testé ces derniers mois. Voilà un problème pour quiconque prévoit de travailler en dehors de ses appartements ou de son bureau.

A minima, la luminosité maximale mesurée à 532 cd/m² aidera quelque peu à contrebalancer cet aspect. Autrement, nous retrouvons une excellente couverture de 178,2% de l’espace sRGB pour 126,2% de l’espace DCI-P3. La température de couleurs mesurée à 6201K est excellente en considérant les 6500K visés par la norme NTSC, quand le Delta E00 moyen est mesuré à 2,83 pour un maximum de 5,58. Si d’autres constructeurs ont des couleurs encore plus précises, tout score en dessous de 3 est considéré comme excellent.

En y ajoutant ce taux de rafraîchissement de 90 Hz, nous pouvons facilement considérer être devant une bonne dalle. Son seul grand point négatif auquel cas est véritablement cette tendance à réfléchir la lumière comme un miroir, ce qui gêne énormément à l’usage dans de multiples conditions. Un traitement mat aurait changé la donne pour cet appareil.

Acer Swift Go 14 (SFG14-41) Logiciel

La formule logicielle d’Acer fait peine à voir en 2023. Outre le fait que les options soient difficiles à trouver pour le commun des mortels, les logiciels n’ont tout simplement plus beaucoup de sens alors que Windows intègre la plupart de leurs fonctionnalités. On en est au point où le « Care Center » parle encore de défragmenter son disque dur, un processus qui détruirait le SSD installé par défaut. Mais pour vraiment activer les performances maximales de son PC, il faut passer par le logiciel « Quick Access » qui n’est pas même identifié comme un logiciel Acer dans la liste des programmes.

Et tout ça sans compter sur les publicités qui pullulent sur la configuration, à grand renfort de bannières publicitaires pour McAfee ou Dropbox. Acer : il faut revoir tout ça, et vite. Ce n’est pas la première fois que nous pointons du doigt ce problème.

Acer Swift Go 14 (SFG14-41) Performances

Dans notre configuration de test, l’Acer Swift Go 14 de 2023 s’équipe de l’Intel Core i5-13500H, un SoC à 12 cœurs — 4 performances et 8 efficients — pouvant turbo jusqu’à 4,70 GHz. Il est couplé à 16 Go de RAM DDR5 et 1 To de stockage en PCIe 4.0. Une configuration atypique, puisque la gamme H est généralement réservée à des ordinateurs plus grands voulant sortir plus de puissance.

Benchmarks et chauffe

Sur le plan des performances brutes, nous ne sommes pas particulièrement déçus par l’Acer Swift Go 14. Si le 13500H est capable de monter vers 14 000 points en multicœurs sur Cinebench R23, le fait qu’il tienne les 11 080 points en usage continu est une bonne chose. Et surtout, ses performances en monocoeurs sont toujours excellentes à 1769 points. Le score PCMArk 10 de 5610 points le souligne assez bien, mais démontre aussi que nous sommes sur un SoC qui performe dans les eaux d’un i7 U plus typique de ces configurations. Aussi, c’est sur les pics de puissance et les tâches simultanées que l’Acer Swift Go 14 de 2023 saura vraiment montrer son intérêt par rapport à un ultrabook classique. La véritable déception est à voir du côté du SSD intégré. À 3620 Mo/s en lecture et 3457 Mo/s en écriture, il est loin d’être un digne représentant de la génération actuelle qui atteint facilement 6000 Mo/s. On sent qu’ici, le constructeur a choisi de faire des économies.

Sur le plan de la chauffe, l’Acer Swift Go 14 de 2023 n’est là aussi pas particulièrement convaincant. Nous retrouvons un pic à 53,6°C en bas de l’appareil, qui ne serait pas particulièrement étonnant sur une config gamer, mais n’est pas très engageant sur un PC de ce format. Surtout, les ventilateurs à pleine puissance offrent une sonorité très aiguë et lancinante plus que désagréable à entendre.

En considérant tous ces points, il est difficile de ne recommander l’Acer Swift Go 14 de 2023 à nul autre que quelqu’un ayant besoin — pour une raison ou pour une autre — d’un CPU plus puissant que la moyenne dans un châssis d’ultrabook. Sans quoi, la gamme U aurait pu permettre de ménager la chauffe tout en conservant les bons points de l’appareil.

Acer Swift Go 14 (SFG14-41) Autonomie

L’Acer Swift Go 14 intègre une batterie de 65 Wh et offre un bloc d’alimentation en USB-C à la norme Power Delivery pouvant délivrer jusqu’à 100W. C’est la rançon d’utiliser un modèle Intel H comparativement à un ultrabook classique.

Et cela se paye aussi sur l’autonomie. En usage classique, nous avons pu retrouver entre 7 et 8 heures de durée de vie. C’est l’équivalent des ultrabooks d’il y a quelques années, mais un score qui est plus difficile à accepter à l’ère des MacBook M1/M2. Surtout, c’est en dessous de la moyenne des PC de sa catégorie, qui atteignent facilement les 10 heures d’utilisation de nos jours.

Acer Swift Go 14 (SFG14-41) Prix et disponibilité

L’Acer Swift Go 14 sera vendu en France au prix de départ de 999 euros. Une version 16 pouces existe également pour 1099 euros.



