Ce chargeur rapide compact de 160 W avec quatre ports USB est à -25 % sur Amazon

Un chargeur pour tous les gouverner et grâce à sa puissance de 160 W les lier, oui, le Ugreen Nexode X est un chargeur unique dans le sens où il peut remplacer tous les chargeurs que l'on possède déjà avec ses quatre ports USB et sa compatibilité universelle. Chez Amazon, il est disponible à 82,49 euros au lieu de 109,99 euros.

L’un des soucis avec les chargeurs, c’est qu’on finit par les accumuler, car ils ne sont gĂ©nĂ©ralement pas compatibles avec tous les appareils. Du cĂ´tĂ© des chargeurs dotĂ©s de la compatibilitĂ© universelle et assez puissants pour n’importe quel type d’appareil, il y a le Ugreen Nexode X capable de supporter une puissance maximale de 160 W et taillĂ© autant pour recharger un smartphone que le dernier MacBook Pro. Aujourd’hui, ce chargeur haut de gamme profite actuellement d’une belle promotion de 25 %.

Le Ugreen Nexode X en quelques points

Un chargeur supportant une puissance max de 160 W

Quatre ports USB : 3 ports USB-C, 1 port USB-A

Compatibilité universelle et taille compacte

Au lieu de 109,99 euros habituellement, le Ugreen Nexode X est maintenant disponible en promotion Ă 82,49 euros chez Amazon.

Un chargeur pour tous les usages et tous les appareils

Alors que les chargeurs sont d’ordinaire plus imposants Ă mesure qu’ils sont puissants, le Ugreen Nexode X parvient Ă Ă©chapper Ă cette contrainte grâce Ă la combinaison des technologies GaNInfinity et AirPyra qui permettent de rĂ©duire la chauffe d’un chargeur et d’empiler plus efficacement ses composants. Ugreen est ainsi en mesure de rĂ©duire la taille de ses chargeurs sans que cela n’impacte leurs performances. Étant plus compact, il est plus pratique de brancher ce chargeur derrière un meuble ou sur un bureau dĂ©jĂ encombrĂ© par d’autres chargeurs.

Le Ugreen Nexode X est Ă©galement dotĂ© de quatre ports afin de recharger plusieurs appareils en mĂŞme temps, mais lorsque cela arrive, la puissance de recharge est divisĂ©e. Si l’on veut recharger un appareil le plus rapidement possible, mieux vaut le brancher seul avec ce chargeur. On retrouve ici trois ports USB-C et un port USB-A, et grâce Ă la compatibilitĂ© universelle, il est possible de recharger n’importe quel appareil : une paire d’Ă©couteurs sans fil, un smartphone, une montre connectĂ©e et mĂŞme un PC portable.

Le chargeur ultime de Ugreen

Si le constructeur annonce une puissance maximale de 160 W, il s’agit de la puissance supportĂ©e par le chargeur et non de la plus haute puissance pour recharger un appareil. Il est possible de faire transiter une puissance de 160 W dans ce chargeur en utilisant les ports USB-C1 et USB-C2, respectivement d’une puissance de 100 W et de 60 W. La puissance de recharge pour un seul appareil peut s’Ă©lever jusqu’Ă 140 W en utilisant le port USB-C1 seul, ce qui permet de recharger un MacBook Pro de 16 pouces de 0 Ă 50 % en seulement 27 minutes.

Enfin, Ugreen ne nĂ©glige pas tout ce qui a trait Ă la sĂ©curitĂ©, tout d’abord en dotant le Nexode X de la charge adaptative. Celle-ci conforme la puissance de charge aux besoins d’un appareil afin d’Ă©viter tout risque de surcharge. De plus, le système ThermalGuard 2.0 rajoute une couche de sĂ©curitĂ© contre les surtensions, les surchauffes, les surintensitĂ©s et les courts-circuits pour protĂ©ger Ă la fois le chargeur ainsi que les appareils rechargĂ©s.

