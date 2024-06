Un SSD externe rapide à moins de 100 € ? C’est possible pendant les soldes d’été avec le Lexar E6

Pour celles et ceux à la recherche d'une solution de stockage pour y mettre les photos et vidéos de ses prochaines vacances, il y a les SSD externes qui sont plus performants et plus robustes que les disques durs traditionnels. Pendant les soldes d'été, ce Lexar E6 d'une capacité de 1 To est disponible à seulement 99,99 euros au lieu de 159,99 euros chez la Fnac et Darty.

Plus performants et plus solides que les disques durs HDD, les SSD externes sont la nouvelle solution de stockage qui s’impose pour les personnes souvent en déplacement. Dépourvu de pièces mécaniques, les SSD externes sont plus résistants aux chocs et aux vibrations et sont naturellement le meilleur choix. Par exemple, ce Lexar E6 avec sa protection en caoutchouc et sa dragonne est déjà prête pour partir en voyage. D’autant plus que pendant les soldes d’été, il profite d’une remise de 60 euros.

Ce que propose le Lexar E6

Un SSD externe compact

Une capacité de 1 To

Un débit de 1 050 Mo/s en lecture

Au lieu de 159,99 euros habituellement, le Lexar E6 (1 To) est maintenant disponible en promotion à 99,99 euros chez la Fnac ainsi que chez Darty.

Un SSD externe taillé pour le voyage

Le Lexar E6 semble reprendre les codes de la plupart des SSD externes du marché comme ceux de Samsung ou de SanDisk : format compact et haute robustesse. Il prend la forme d’un rectangle en aluminium, long de quasiment 11 cm, fin avec une épaisseur de seulement 1 cm et pesant 68 g. Les angles et les côtés sont également recouverts d’une protection en caoutchouc afin d’amortir les chocs et les chutes, en revanche, aucune information n’est communiquée quant à l’étanchéité.

Une autre particularité du Lexar E6 est qu’il s’accompagne d’une dragonne afin de l’attacher à un sac à dos ou à une valise, ce qui est plutôt pratique pour ne pas le perdre. Et afin d’être compatible avec plusieurs appareils dès sa réception, ce SSD externe est livré avec un câble USB-C vers USB-C et un autre USB-C vers USB-A. Le SSD externe lui-même se dote d’une entrée USB-C 3.2 Gen 2 afin de garantir des vitesses de transfert optimales.

Des performances accrues pour stocker les photos de vacances

Avec une capacité de stockage de 1 To, il y a de quoi faire pour stocker des documents professionnels, ou mieux encore, les photos de ses vacances d’été ou des vidéos 4K de la prochaine séance de saut en parachute. D’autant plus qu’il ne faut pas attendre d’interminables minutes pour transférer tout ça, le Lexar E6 profite d’un débit de 1 050 Mo/s en lecture et de 1 000 Mo/s en écriture. Ce n’est pas le plus véloce des SSD externes, certes, mais ces performances restent bien supérieures à celles des disques durs traditionnels.

Enfin, en plus de la protection physique, le Lexar E6 jouit d’une protection numérique afin de garantir l’intégrité des fichiers stockés. Celle-ci repose sur un chiffrement AES 256 bits présenté sous la dénomination Lexar DataShield. Ce logiciel de cryptage protège les fichiers des risques de corruption ou de perte entre autres.

Ne ratez rien des soldes d’été 2024 avec Frandroid

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

