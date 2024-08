Bouygues Telecom est bien généreux pour la rentrée avec cette offre fibre pas cher

Bouygues Telecom propose une belle promo sur son abonnement fibre à petit prix : 24,99 euros par mois pour l’offre Bbox Fit avec TV inclut.

En plus de ses forfaits mobile pas chers, Bouygues enchaîne les promos avec cette fois-ci une offre d’abonnement box fibre. Déjà à un prix attractif, l’opérateur français lance une série spéciale rentrée sur sa Bbox Fit : moins de 25 euros par mois pendant un an.

Que propose cette box Bouygues Telecom ?

Jusqu’à 600 Mb/s en téléchargement et en envoi

Un décodeur TV Bbox 4K (180 chaînes)

Prix bas et engagement pendant un an

En ce moment, l’abonnement Bbox fit avec la Fibre + TV est disponible à 24,99 euros par mois pendant 12 mois, puis passe à 29,99 euros par mois. Pour cette offre, l’engagement est d’un an.

De très bons débits pour un prix contenu

L’offre Bbox fit représente l’abonnement fibre le plus économique de la gamme. Elle promet des débits descendants théoriques pouvant aller jusqu’à 600 Mb/s en téléchargement, et 600 Mb/s en envoi.

Des débits qui permettent ainsi de profiter du streaming vidéo en qualité maximum depuis les plateformes de SVoD les plus connues, ou encore de télécharger des jeux de façon rapide et réactive. La Bbox est par ailleurs compatible avec le Wi-Fi 5, soit l’assurance d’une connexion stable.

Un bouquet TV généreux et la téléphonie illimitée

Avec cette serie spéciale rentrée, Bouygues y ajoute un décodeur TV Bbox 4K. L’occasion de profiter d’une excellente qualité d’image pour les contenus compatibles, en plus d’avoir accès à une foule d’applications. Le bouquet TV comporte quant à lui plus de 180 chaînes.

Pour finir, côté téléphonie, la Bbox propose les appels illimités vers les fixes et mobiles en France, et vers les fixes de plus de 110 pays en Europe, dans les DOM, en Amérique du Nord et du Sud, en Océanie, en Afrique et dans les îles.

