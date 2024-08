Honor MagicBook X 16 : ce PC portable aussi fin qu’un MacBook est près de 300 € moins cher

Pour la rentrĂ©e, Ă©quipez-vous d’un bel ordinateur au design fin et lĂ©ger, le Honor MagicBook X 16, un ultrabook Ă©lĂ©gant adaptĂ© aussi bien au tĂ©lĂ©travail qu’au multimĂ©dia. En plus, vous le retrouvez en ce moment sur le site mĂŞme d’Honor en promo Ă 522,40 euros au lieu de 799,90 euros.

Quand on parle d’ultrabook, de PC fin et lĂ©ger, les rĂ©fĂ©rences qui viennent en tĂŞte sont tout de suite les MacBook Air d’Apple. Seulement, il en existe aussi du cĂ´tĂ© de Windows et qui n’ont rien Ă envier Ă la concurrence. C’est le cas de l’Honor MagicBook X 16 qui arbore une fiche technique solide n’ayant quasiment rien Ă envier aux MacBook Air, avec un prix beaucoup plus attractif puisqu’il passe en ce moment Ă moins de 525 euros.

Les points forts du Honor MagicBook X 16

Un poids Ă©tonnamment au vu de ses dimensions

Processeur Intel Core i5 de 12ᵉ génération

Stockage de base de 512 Go avec possibilitĂ© d’extension

Alors qu’il coĂ»te normalement 799,90 euros, le Honor MagicBook X 16 est affichĂ© Ă 549,90 euros sur le site d’Honor. Si vous ajoutez le code promo A5OFF dans le panier, vous bĂ©nĂ©ficiez de 5% de rĂ©duction supplĂ©mentaire. Ce qui le fait passer Ă 522,40 euros.

Un PC ultrafin qui n’a rien Ă envier aux MacBook

Avec le MagicBook X 16, Honor cherche clairement Ă marcher sur les plates-bandes d’Apple en proposant un Ă©quivalent fonctionnant avec Windows. Ça se voit au niveau des dimensions : il mesure 356,2 x 250,1 x 17,9 mm pour 1,68 kg environ. LĂ oĂą le MacBook Pro M3 de 16″, pour prendre un Ă©quivalent, fait 355,7 x 248,1 x 16,8 mm pour 2,16 kg. Ce qui rend le Honor MagicBook X 16 facilement transportable et utilisable n’importe oĂą.

Son Ă©cran est une dalle IPS WUXGA de 16″ qui affiche une rĂ©solution de 1900 x 1200 pixels. Ainsi, vous avez une belle surface d’affichage pour travailler, jouer et profiter de vos contenus multimĂ©dias. Vous pouvez sans problème mettre deux fenĂŞtres cĂ´te Ă cĂ´tĂ© sans perdre en lisibilitĂ©. Avec une frĂ©quence de rafraĂ®chissement de 60 Hz, il se situe parmi les standards du genre.

Une configuration idéale pour un ordinateur familial

Le MagicBook X 16 fonctionne avec un processeur Intel Core i5-12450H, une puce de 12ᵉ gĂ©nĂ©ration cadencĂ©e de base Ă 2 GHz que vous pouvez booster Ă 4,4 GHz en cas de besoin. Avec, vous avez 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go sur lequel est installĂ©e une version de Windows 11. Ce qu’il y a de particulièrement bien sur ce modèle, c’est que vous avez un deuxième slot pour ajouter un second SSD d’une taille maximale de 1 To.

CĂ´tĂ© autonomie, c’est lĂ que le bât blesse un peu, puisqu’avec sa batterie de 42 Wh, vous pouvez l’utiliser pendant environ 6h. Heureusement, la charge rapide en USB-C avec une puissance de 65W permet de rattraper le coup. D’ailleurs, l’alimentation se fait via un port USB-C et l’ordinateur propose aussi deux ports USB-A 3.2 Gen1, un port HDMI 1.4b compatible 4K@30Hz, une prise jack 2-en-1.

