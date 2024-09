Pixel 8 Pro (512 Go) à prix inédit, -500 € sur un VTTAE premium Decathlon, et un TV 4K 65″ avec Fire TV pas cher — les deals de la semaine

Si vous n’avez pas pu suivre les nombreux bons plans publiés récemment, voici un récap des meilleurs deals toujours disponibles : le Google Pixel 8 Pro (512 Go) à prix inédit, -500 € sur un VTTAE premium Decathlon, et un TV 4K 65 pouces avec Fire TV pas cher.Â

De nombreuses offres ont été traitées cette semaine, et si vous n’avez pas eu l’occasion de tout suivre, pas d’inquiétude. Pour vous aider à rattraper tout cela, nous avons regroupé dans cet article les quatre meilleures promotions que nous avons partagées ces derniers jours et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Amazon veut liquider les stocks de ce grand TV 4K 65 pouces avec Fire TV intégré grâce à cette offre inédite



TCL 65PF650 // Source : Amazon

Pourquoi le TCL 65PF650 est un bon TV ?

Pour sa grande dalle 4K de 65 pouces

Sa compatibilité 4K HDR10, Dolby Vision et Atmos

Son interface Fire OS et son catalogue d’applications

Proposé au départ à 649 euros, le téléviseur TCL 65PF650 s’affiche désormais à 499 euros sur le site d’Amazon. On trouve aussi le modèle 55 pouces en promotion à seulement 369 euros.

Amazon fait chuter le prix de la version 512 Go du Google Pixel 8 Pro de façon inédite

Google Pixel 8 Pro // Source : frandroid.com

En quoi le Google Pixel 8 Pro est intéressant ?

Un design avec un dos mat très réussi et un écran bien calibré

Des photos de grande qualité

Les fonctionnalités IA et les 7 ans de mise à jour OS

La version 512 Go du Google Pixel 8 Pro s’affichait à 1 299 euros lors du lancement, mais grâce à cette offre Amazon, elle tombe aujourd’hui à 893 euros. On trouve aussi le modèle 256 Go à 763 euros au lieu de 1 159 euros.

Rockrider E-Feel 900 S : le prix du VTTAE premium de Decathlon baisse de 500 €, sans compter les aides de l’état

Le VTT électrique Rockrider E-Feel 900 S // Source : Decathlon

Les points forts du Rockrider E-Feel 900S

La nouvelle transmission automatique Shimano Autoshift

Autonomie de 90km d’assistance électrique

De vraies bonnes sensations de pilotage

Alors qu’il coûte normalement 4 499 euros, le Rockrider E-Feel 900S est aujourd’hui disponible à 3 999 euros chez Decathlon. En plus, vous pouvez bénéficier d’aides de l’État à hauteur de 300 ou 400 euros.

Moins cher que la fibre, ce forfait 5G avec 300 Go de data peut être une bonne alternative

Le forfait NRJ Mobile en quelques mots

300 Go de 5G sur le réseau Bouygues Telecom

25 Go de data en Europe et les DOM

Carte SIM Ã 1 euro

NRJ Mobile, MVNO sur le réseau Bouygues Telecom, propose un forfait attractif avec 300 Go de 5G en France métropolitaine pour seulement 14,99 euros par mois.

