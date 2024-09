-300 € sur ce PC portable Asus généreusement équipé (i9 13ᵉ gen, 24 Go RAM, 1 To SSD)

Sur le marchĂ© des ordinateurs portables haut de gamme, on trouve l’Asus Vivobook S16. Une machine idĂ©ale pour la productivitĂ©, avec son i9 de 13e gĂ©nĂ©ration, et qui coĂ»te 300 euros de moins aujourd’hui. Â

ASUS Vivobook S1605VA-MB574W

Dans le domaine des PC portables, Asus est un acteur du marchĂ© qui a son intĂ©rĂȘt. Le constructeur fournit des appareils performants, avec des prix trĂšs compĂ©titifs. C’est le cas du modĂšle Vivobook  S1605VA-MB574W qui muscle son jeu avec une configuration sous Intel Core i9 de 13ᔉ gĂ©nĂ©ration. Il ne risque pas de vous lĂącher dans les tĂąches les plus complexes, et se nĂ©gocie aujourd’hui 300 euros de moins.Â

L’Asus Vivobook S16 est une bonne option

Pour sa configuration musclée : i9 13900H avec 24 Go de RAM

Pour sa capacité de stockage : un SSD NVMe de 1 To

Pour sa qualité de fabrication et sa finesse

Avec un prix barré à 1 299 euros, le laptop Asus Vivobook S1605VA-MB574W est en ce moment remisé à 999 euros sur le site Boulanger.

Une configuration bien costaud

Pour son Vivobook S16, le constructeur Asus met les plats dans les grands, et Ă©quipe son laptop des meilleurs composants. On a droit Ă la puissance d’un processeur Intel i9 de 13e gĂ©nĂ©ration, cadencĂ© Ă 4,1 GHz (jusqu’à 5,4 GHz en boost). Avec une telle configuration, l’ultrabook de HP a du rĂ©pondant et se comporte comme un charme, pour faire tourner avec fluiditĂ© toutes vos applications sans problĂšme.

Le tout est complĂ©tĂ© par pas moins de 24 Go de mĂ©moire vive et un SSD de 1 To, ce qui assurera une fluiditĂ© excellente et de rĂ©duire les temps de chargement. Du point de vue de l’endurance, la marque promet jusqu’à 10 heures d’autonomie — de quoi ĂȘtre productif une journĂ©e loin d’une prise. Dommage, aucune mention de charge rapide ici.

Un laptop soigné, pratique à transporter

L’Asus Vivobook S16 est un laptop avec des lignes Ă©purĂ©es et sobres. Sa dalle de 16 pouces est de trĂšs bonne qualitĂ©, car on retrouve une dĂ©finition Full HD+ (1920 × 1200), qui sera agrĂ©able Ă utiliser au quotidien, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des sĂ©ries.

Avec moins de 2 kg sur la balance, l’appareil d’Asus convient aux utilisateurs ayant besoin d’une machine facile Ă transporter pour leurs dĂ©placements. Et, malgrĂ© sa finesse, il est solide et robuste, et propose une bonne connectique : trois ports USB 3.2 Gen 1, un port USB-C, un port USB 2.0, un port HDMI et une prise casque audio.

Afin de comparer l’Asus Vivobook S1605VA-MB574W avec les meilleures rĂ©fĂ©rences actuelles du marchĂ© disponibles, nous vous invitons dĂšs maintenant Ă consulter notre guide des meilleurs PC portables Ă moins de 1 000 euros du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.