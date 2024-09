Darty casse le prix du balai aspirateur Dyson V11 Extra pendant les French Days

Quel meilleur moment que les French Days pour enfin s’offrir cet aspirateur balai Dyson V11 Extra qui vous fait peut-être de l’œil depuis un petit moment ? En ce moment, Darty le propose à 429 euros au lieu de 599 euros, soit une belle réduction de prix pour un modèle très efficace.

Le marché des aspirateurs balais est encore et toujours dominé par Dyson. Il faut dire que la marque britannique possède dans son catalogue quelques valeurs sûres qui permettent de boucler la corvée d’aspiration en un rien de temps, et de manière ultra-efficace. L’un des modèles les plus recommandés est le Dyson V11 Extra, qui s’accompagne d’une batterie d’accessoires pour peaufiner le ménage. La bonne nouvelle, c’est que pendant les French Days, il bénéficie d’une réduction de 170 euros.

Les points essentiels du Dyson V11 Extra

Un aspirateur balai maniable

Une belle puissance d’aspiration

Des accessoires efficaces pour chaque situation

Une bonne autonomie

Auparavant affiché à 599 euros, le Dyson V11 Extra est désormais disponible à 429 euros chez Darty.

Un balai maniable et une batterie d’accessoires

L’aspirateur balai Dyson V11 Extra se démarque, comme ses congénères au sein de la marque, par sa grande maniabilité. On retrouve ainsi le désormais fameux format stick sans fil caractéristique du fabricant, qui promet une bonne prise en main. Aspirer du sol au plafond est un jeu d’enfant avec, d’autant plus qu’il ne pèse que 3 kg. Notez aussi que le V11 Extra peut se transformer en aspirateur à main à tout moment pour aspirer des miettes sur une table, par exemple.

L’autre avantage de ce Dyson V11 Extra, c’est évidemment la foule d’accessoires qui l’accompagnent. Long suceur pour les endroits confinés et étroits, brosse Motorbar pour décoller la poussière des moquettes, minibrosse motorisée pour les saletés et poussières bien incrustées et les poils d’animaux, adaptateur pour les meubles bas qui se plie à 90° pour aspirer sans se baisser et se casser le dos, accessoire combiné avec un long conduit pour les grosses particules et une brosse pour la poussière… Bref, tout le nécessaire pour aspirer dans chaque recoin de votre cocon.

Une grosse puissance dans ses entrailles

C’est aussi grâce à sa puissance délivrée par un moteur capable d’effectuer près de 125 000 tours par minute que le V11 Extra pourra aspirer toutes les saletés qui jonchent vos sols. La puissante force centrifuge ainsi produite permettra de propulser la poussière dans le réservoir de l’aspirateur, y compris les très fines particules. Le V11 Extra est aussi capable de filtrer les particules responsables des allergies. L’aspirateur dispose par ailleurs de plusieurs modes bien pratiques, comme l’Auto qui ajuste automatiquement la puissance de l’aspiration aux différents types de sols pour optimiser l’autonomie, le Boost pour avoir une aspiration plus puissante ou encore le mode Eco, pour bénéficier d’une autonomie maximale.

S’agissant de cette autonomie, justement, le V11 Extra peut assurer des sessions de nettoyage de 60 minutes sur le mode Eco. Et concernant le vidage du collecteur, un mécanisme astucieux et hygiénique vous permettra d’éjecter la poussière dans une poubelle en un seul geste sans avoir à salir vos mains.

