Xiaomi brade à -40 % sa lampe multifonction très pratique pour le camping

La Xiaomi Multi Function Camping Lantern est un produit indispensable pour les campeurs. Cette lanterne qui se transforme en lampe torche est très pratique, mais aussi bourrée de fonctionnalités intéressantes. Si ça vous tente, elle coûte 34,99 euros, au lieu de 59,99 euros de base.Â

Xiaomi Multi Function Camping Lantern // Source : site officiel

Xiaomi multiplie les produits Tech, dont certains plus atypiques, mais pas dénué d’intérêt. C’est le cas par exemple de ce produit « Multi-function Camping Lantern », qui peut servir à la fois de lanterne, de lampe torche ou encore de lampe d’intérieur avec une ambiance colorée. Un produit qui se révèle très utile en camping, mais aussi à la maison, et ne coûte pas plus de 35 euros grâce à cette offre.

La Xiaomi Multi-function Camping Lantern, c’est quoi ?

Un design soigné, minimaliste et robuste

Une lampe multifonction : lanterne, lampe torche et lampe principale

Un éclairage personnalisable

La Xiaomi Multi-function Camping Lantern est initialement vendu à 59,99 euros, mais en ce moment, le site chinois la propose à un prix plus doux : 34,99 euros seulement.

Une lanterne pas comme les autres

La Xiaomi Multi-function Camping Lantern porte bien son nom. Pensée pour le camping, elle prend la forme d’une lanterne qui a la particularité de cacher une lampe d’appoint. En effet, en faisant pivoter le crochet, on y trouve une lampe torche. Celle-ci s’avère pratique si vous souhaitez vous aventurer un peu plus loin que votre tente, et d’avoir une source lumineuse où que vous alliez.

Pour l’emmener sans crainte durant vos aventures en plein air, la marque conçoit une structure solide capable de résister à la poussière et aux éclaboussures, grâce à sa certification IP54.

Parfait pour les sorties camping, mais pas que !

Cette lanterne multifonction va servir aussi bien pour l’extérieur que pour l’intérieur. Et pour avoir une ambiance cosy, il est possible de faire varier la lumière et la température de couleur et ainsi personnalisé l’éclairage.

À travers l’application de Xiaomi, vous allez pouvoir personnaliser les scénarios et changer les couleurs à volonté. Par exemple, choisir une lueur semblable à celle d’une bougie pour les nuits sous la tente et des nuances douces pour une atmosphère plus chaleureuse. Cette lanterne s’équipe d’une batterie d’une capacité de 4 800 mAh permettant de la faire tenir plusieurs heures sans problème.

Si vous souhaitez équiper votre maison avec un éclairage intelligent et découvrir d’autres références, nous vous invitons à consulter notre guide sur quelle ampoule connectée choisir pour illuminer votre intérieur.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.