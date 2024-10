Les graphistes vont être aux anges : le PC/tablette Lenovo Yoga 7 avec son stylet est à -22 %

Le Lenovo Yoga 7 2-in-1 de 14″ est un PC portable qui peut se transformer en tablette tactile avec un bel Ă©cran, que vous pouvez commander Ă moins de 850 euros au lieu de 1 099 euros en ce moment.

Lenovo Yoga 7 2-in-1 14″

L’intĂ©rĂŞt d’avoir un PC comme le Lenovo Yoga 7 2-in-1, c’est de ne pas s’encombrer avec deux appareils, et profiter de la compacitĂ© d’un seul ordinateur Ă utiliser comme une tablette. C’est toute la promesse de cette machine qui est particulièrement Ă destination de tous les professionnels de l’image (mĂŞme si tout le monde peut s’en servir bien sĂ»r) car l’Ă©cran proposĂ© affiche de belles couleurs. Vous le retrouvez en ce moment Ă 849 euros au lieu de 1099 euros sur le site direct de Lenovo.

Pourquoi craquer pour le Lenovo Yoga 7 ?

Le super Ă©cran OLED WUXGA 60 Hz tactile de 14″

Un processeur AMD Ryzen 7 8840HS solide sur ses appuis

Le stylet numérique est pratique, précis et léger

Le prix du Lenovo Yoga 7 2-in-1 est de 1 099 euros. Mais en ce moment, le site vous permet de faire des Ă©conomies et vous le propose Ă 849 euros.

Un PC/tablette qui mise beaucoup sur son Ă©cran

Ă€ l’image de la majoritĂ© des ordinateurs deux-en-un, ce Lenovo Yoga 7 2-in-1 est donc une machine dont vous pouvez faire pivoter l’Ă©cran Ă 360° pour le coller dos Ă l’Ă©cran et proposer un format tablette tactile avec Ă©cran de 14″. Alors oui, c’est un peu plus Ă©pais qu’une tablette classique, puisque vous avez l’Ă©paisseur du clavier. Mais en termes de conforts, vous ĂŞtes beaucoup mieux installĂ©.

L’Ă©cran de cet ordinateur est une dalle tactile OLED de 14″ qui affiche une rĂ©solution WUXGA de 1920 x 1200 pixels compatible HDR 500 et qui affiche 100% du DCI-P3, avec une frĂ©quence de rafraĂ®chissement de 60 Hz et une luminositĂ© de 400 nits. Une configuration beaucoup plus que dĂ©cente pour travailler la photo et le dessin, surtout que vous avez un stylet numĂ©rique vraiment pratique.

Une bonne machine restreinte sur son Ă©volution

Le reste de la configuration suit bien la route, avec notamment un processeur AMD Ryzen 7 8840HS, cadencĂ© de base Ă 3,30 GHz qui peut ĂŞtre boostĂ© jusqu’Ă 5,10 GHz. Un processeur que l’on retrouve aussi sur une machine comme l’ASUS Zenbook 14 OLED, une machine moderne qui se monnaye plutĂ´t aux alentours de 1499 €.

Carton jaune sur la mĂ©moire vive, qui est pourtant bonne puisqu’il s’agit de 16 Go de RAM LPDDR5X-6400 MHz, mais celle-ci est soudĂ©e. Vous ne pourrez donc pas l’Ă©voluer si vous un jour, vous manquez un peu de fluiditĂ©. Le SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC de 512 Go est bon mais sans plus, le double n’aurait pas Ă©tĂ© du luxe.

Vous pouvez compter sur une autonomie d’une journĂ©e entière, environ, ce qui est l’idĂ©al pour travailler en extĂ©rieur. Enfin, la connectique est un peu juste, mais satisfaisante, avec un lecteur de carte microSD, un port USB-A 3.2 Gen 1, un port HDMI 2.1 TMDS, un port USB-C 4.0 Gen 3 (DP 1.4a, PD 3.0) et un second similaire mais en 3.2, sans oublier la prise casque.

L’Ă©cran de 14″ pourrait sembler petit, ce qui est un comble pour un PC dĂ©diĂ© aux graphismes. Mais la possibilitĂ© de le passer en mode tablette et donc d’ĂŞtre physiquement plus près de l’Ă©cran corrige un peu ce dĂ©faut.

