Kobo Clara Colour : la récente liseuse en couleur se déleste de quelques euros chez la Fnac

La Kobo Clara Colour est une liseuse électronique qui a l’avantage de proposer un affichage couleur, le top pour lire des BD, magazines et mangas. En ce moment, elle est à 139,99 euros au lieu de 159,99 euros chez la Fnac.

Kobo by Fnac Clara Colour // Source : Fnac

Dans les grandes batailles épiques qui ont façonné le monde actuel, il y a eu Apple versus Windows, Sony versus Microsoft, la robe bleue versus la robe blanche et, pour les liseuses électroniques : Kobo versus Kindle d’Amazon. Le challenger du jour, c’est la Kobo Clara Colour, un modèle couleur comme son nom l’indique, qui bénéficie d’une petite remise de 20 euros.

Pourquoi lire sur la Kobo et pas sur un livre physique ?

Parce que la Kobo tient dans la poche, contrairement à Guerre et Paix (qui, contrairement à son nom, n’est pas guère épais)

Parce que vous avez une autonomie de 42 jours

Parce qu’elle a un écran couleur, pour lire autre chose que des romans

La liseuse couleur Clara Colour de Kobo coûte habituellement 159,99 euros. Mais, en ce moment chez la Fnac, vous pouvez vous faire plaisir pour 139,99 euros, le top juste avant les vacances pour se détendre un peu.

Une liseuse couleur à glisser dans la poche

L’avantage de la Kobo Clara Colour est d’être une liseuse que vous pouvez glisser dans votre poche, ce qui permet de lire quelques lignes à la volée dans les transports, en voyage, aux toilettes, dans le lit… Bref, partout. Comme avec un livre de poche classique, me direz-vous. Mais vous voyez-vous partir avec l’intégrale du Disque-Monde de Terry Pratchett dans les WC ? La réponse est évidemment 42.

Alors qu’avec la Kobo Clara Colour, c’est totalement possible. Sa mémoire de 16 Go permet de stocker l’équivalent de 12 000 eBooks ou de 75 livres audio. Car oui, elle peut aussi lire des audiobooks. Pour ne pas gêner vos voisins de train avec 50 Nuances de Grey à plein volume, la liseuse propose du Bluetooth pour vous adonner à vos petits plaisirs littéraires coupables dans l’intimité de vos écouteurs.

L’arrivée de la couleur, une technologie pas si anodine

Le point fort de cette liseuse, c’est donc l’arrivée de la couleur. Une option qui fait que vous pouvez maintenant vous abonner à vos magazines préférés et même lire des BD directement dessus. Le format de 6″ peut paraître petit pour en profiter pleinement, mais vous pouvez faire du zoom case par case pour apprécier la houppette de Tintin en plein écran.

Ça n’a pas trop d’incidences pour les mangas, puisqu’hormis les éditions Full Color et éventuellement les premières pages des tomes classiques, ce sont surtout des cases en noir et blanc. Mais avec cet écran qui tente, au mieux, d’être fidèle à une page papier. Plein d’autres fonctionnalités sont présentes, comme les fonctions interactives pour avoir la définition des mots sur lesquels on clique, ou une luminosité ajustable avec réduction de la lumière bleue. Côté autonomie, comptez 42 jours à raison de 30 minutes de lecture par jour.

Les couleurs souffrent peut-être d’un petit aspect fade, puisqu’il ne s’agit pas d’une « vraie » tablette tactile qui afficherait des contrastes de folie. Mais ça reste tout à fait respectable et peut réconcilier beaucoup de monde avec la lecture.

