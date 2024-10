Ce puissant laptop gaming MSI avec i5 13e gen + RTX 4050 chute sous les 800 € chez la Fnac et Darty

Le PC portable gamer MSI Thin 15 B13VE-2266FR s’adresse Ă tous les gamers qui recherchent une machine fluide et rĂ©active Ă tout moment. Ce modèle intĂ©ressera aussi et avant tout les personnes au budget limitĂ©. En ce moment, la Fnac et Darty le proposent Ă 799,99 euros au lieu de 1 099,99 euros.

Il n’est pas toujours nĂ©cessaire de dĂ©penser une fortune pour s’acheter un bon PC portable gamer suffisamment rapide et fluide. La preuve avec le MSI Thin 15 B13VE-2266FR, au cĹ“ur duquel se nichent une rĂ©cente RTX 4050 et un i5 de 13e gen et qui embarque une grande dalle rafraĂ®chie Ă 144 Hz, qui est en ce moment affichĂ© Ă moins de 800 euros. Un rapport qualitĂ©/prix qui va en convaincre plus d’un.

Les points forts de ce MSI Thin 15

Une dalle Full HD de 15,6 pouces rafraîchie à 144 Hz

Un combo RTX 4050 + i5 de 13e gen + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Auparavant proposĂ© Ă 1 099,99 euros, le laptop MSI Thin 15 B13VE-2266FR est aujourd’hui disponible en promotion Ă 799,99 euros Ă la Fnac et chez Darty.

Une dalle bien réactive

Le PC portable MSI Thin 15 B13VE-2266FR adopte rĂ©solument cette identitĂ© visuelle très « gaming » que l’on retrouve bien souvent sur les machines dĂ©diĂ©es au jeu : lignes anguleuses, clavier rĂ©troĂ©clairĂ© avec les touches principales de commandes en surbrillance, dĂ©tails gĂ©omĂ©triques par-ci, par-lĂ … Heureusement, il n’est pas trop tape-Ă -l’Ĺ“il grâce Ă son châssis mĂ©tallique noir sobre, qui est d’ailleurs plutĂ´t lĂ©ger. En effet, il pèse 1,87 kg seulement, ce qui le rend bien plus facile Ă transporter si besoin.

Passons Ă la pièce maĂ®tresse de ce MSI Thin 15 : son Ă©cran. On a ici droit Ă une dalle Full HD de 15,6 pouces, soit une grande diagonale pour ne louper aucun dĂ©tail dans ses parties. Mais ce n’est pas tout : celle-ci est en plus rafraĂ®chie Ă 144 Hz, un taux qui promet un affichage très fluide lors de chaque combo. Adieu les saccades, les flous de mouvement et les effets de latence dans le jeu, donc, ce qui devrait satisfaire les amateurs de FPS et de jeux compĂ©titifs.

Une RTX 4050 pour propulser le tout

Dans les entrailles de la bĂŞte, on trouve tout d’abord un processeur Intel Core i5-13420H, cadencĂ© Ă 3,40 GHz (boost jusqu’Ă 4,6 GHz) et Ă©paulĂ© par 16 Go de mĂ©moire vive pour plus de rapiditĂ© et gĂ©rer le multitâche. Le tout est complĂ©tĂ© par une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4050. MĂŞme s’il s’agit de l’entrĂ©e de gamme de la rĂ©cente sĂ©rie 4000, elle permet tout de mĂŞme de lancer des jeux en moyenne en 1440p Ă 80 FPS. Les amateurs de montage photo et vidĂ©o y trouveront mĂŞme leur compte. Un SSD de 512 Go, bien utile pour rĂ©duire les temps de chargement et accĂ©lĂ©rer les lancements de l’appareil, est Ă©galement prĂ©sent dans ce modèle.

Enfin, ce laptop gaming possède une connectique plutôt fournie : un port USB-C 3.2, trois ports USB 3.2, un port HDMI, un port Ethernet RJ-45 et deux ports jack 3.5 mm. Les joueurs peuvent ainsi y connecter plusieurs périphériques pour compléter leur setup. Côté connectivité, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0 sont de la partie. Notez également que ce MSI Thin 15 est livré avec Windows 11.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables gamer du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.