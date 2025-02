À ce prix-là, ce grand moniteur incurvé (34″, WQHD et 120 Hz) va ravir les gamers

Profitez d’un grand écran incurvé WQHD de 34 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz sur PC, voilà ce que propose le Gigabyte GS34WQC. En ce moment, il améliore son rapport qualité-prix en passant de 335 euros à 245 euros.

Les grands écrans PC sont l’assurance d’avoir un bon confort et d’une qualité optimal, surtout lorsque c’est une marque comme Gigabyte qui est à la conception. Son moniteur GS34WQC est muni d’une dalle de 34 pouces incurvée avec une définition WQHD et rafraîchie à 120 Hz. En ce moment, il revient à un prix plus intéressant après 90 euros de remise.

Les points forts du Gigabyte GS34WQC

Un écran de 34 pouces incurvé en définition WQHD

Un taux de rafraîchissement à 120 Hz et un temps de réponse de 1 ms

Sans oublier la compatibilité AMD Freesync Premium

De base à 335 euros, puis réduit à 298 euros, le moniteur Gigabyte GS34WQC est actuellement remisé à 245 euros sur le site d’Amazon.

Un grand écran immersif

Avec son moniteur GS34WQC, Gigabyte cherche à offrir une bonne expérience en jeu. Pour cela, on a une dalle incurvée à hauteur de 1500R, pour favoriser l’immersion en jeu et le confort visuel. Avec son format 21:9, il est aussi adapté pour la bureautique : il fait profiter d’une large surface de travail et la possibilité d’ouvrir plusieurs onglets ou plusieurs fenêtres afin de les placer côte à côte. Vous pourrez ainsi avoir un aperçu plus complet de votre travail, et donc être bien plus productif au quotidien. Inutile de préciser que celles et ceux qui ont pour habitude de faire du multitâche y trouveront leur compte.

Sa dalle de 34 pouces est assez imposante sur un bureau, il vaut mieux vérifier si l’espace est suffisant avant de se le procurer. Et parce que l’ergonomie est une donnée importante à prendre en compte, Gigabyte a pensé à rendre l’inclinaison de son écran facilement réglable. À l’arrière, on retrouve deux ports HDMI, un DisplayPort, et une prise casque audio.

Pourquoi c’est un bon écran pour jouer ?

Sur cet écran, fluidité et réactivité sont au programme. Sa dalle avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, garantit une excellente fluidité lors des actions de jeu, sans aucun flou de mouvement ni saccade. Autant dire que pour les FPS, cette réactivité sera primordiale.

On peut également profiter d’un taux de réponse de seulement 1 ms, pour être au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes. Pour finir, la marque y ajoute des technologies de gaming, comme l’AMD FreeSync Premium Pro, qui permet d’éviter les problèmes de tearing, ou déchirures d’écran, et de saccades au cours des parties.

