Les casques à réduction de bruit active c’est vachement bien, mais c’est souvent vachement cher. Aujourd’hui, vous pouvez vous procurer le très bon AKG N60 NC Wireless à 129 euros à la FNAC après ODR de 50 euros, au lieu de 299 euros lors de son lancement.

La réduction de bruit active (ANC), c’est cher, mais l’essayer c’est l’adopter. Sautez le pas aujourd’hui avec le casque sans-fil AKG N60 NC Wireless affiché à 129 euros à la FNAC après une offre de remboursement (ODR) de 50 euros, au lieu de 299 lors de son lancement. Voilà de quoi rendre la technologie abordable avec un casque de qualité. On peut en témoigner puisque nous l’utilisons tous les jours à la rédaction de FrAndroid.

L’AKG N60 NC Wireless n’est peut-être pas aussi connu que les grands noms du casque à réduction de bruit active, mais il ne démérite pas, loin de là. Il a une particularité par rapport aux ténors de Bose et Sony : son format supra-aural. Si vous supportez mal les casques circum-auraux, vous apprécierez le gain de confort. Ce format lui permet également d’être moins encombrant que ses concurrents, d’autant que les transducteurs peuvent se replier sur eux-mêmes.

Ce choix implique en revanche quelques concessions, à commencer par la réduction passive. Le design étouffe nécessairement moins bien les bruit environnements qu’un casque qui encercle la totalité des oreilles. Il compense néanmoins par une réduction active bien maîtrisée. Au quotidien, elle réduit admirablement les hurlements du métro et les discussions de vos collègues, ainsi que les ronronnements de l’avion dans lequel vous vous trouvez.

L’AKG NC60 Wireless prend en charge le Bluetooth aptX et délivre un son équilibré. Les médiums et les aigus sont présents, mais certains lui reprocheront toutefois son manque de basses. Cela dépendra de vos goûts. Sur l’usage, il ne dispose que d’un seul niveau de réduction de bruit, pas de mode piéton donc. C’est d’autant plus gênant qu’il ne n’est pas possible de l’utiliser sans-fil avec ANC activé. Vous trouverez sur les transducteurs des boutons pour changer de piste et ajuster le volume, mais pas de pause. Il dispose en revanche d’un micro pour vos appels.

D’expérience, vous pouvez l’utiliser une bonne dizaine d’heures sur une seule charge avec la réduction de bruit active. Il peut fonctionner deux fois plus longtemps en mode filaire, sans l’ANC.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

Un casque avec ANC polyvalent ;

Le design supra-aural, confortable et moins encombrant ;

Il peut s’utiliser en mode filaire.

Le casque AKG NC60 Wireless est proposé à 129 euros après ODR de 50 euros à la Fnac. Vous pouvez téléchargez le formulaire de remboursement à cette adresse.

Retrouvez le casque AKG à 129 euros après ODR