Que ce soit pour jouer ou pour travailler, l’Asus Zenbook UX333FN-A3026T de 13,3 pouces est tout simplement le compagnon idéal. Il est aujourd’hui affiché sur Amazon à 744 euros au lieu de 999 euros à sa sortie, soit une économie de 255 euros sur son prix d’origine.

L’Asus Zenbook est un ultrabook. Par définition, il est donc très fin avec 1,7 cm d’épaisseur, et léger avec 1 kg environ. Des éléments essentiels qui le rendent facilement transportable lors d’un déplacement ou d’un voyage, d’autant plus que son format est très compact.

Son écran propose une diagonale de 13,3 pouces et une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels. Ses bordures sont extrêmement fines pour ne pas pénaliser le gabarit du laptop, et offrir une zone d’écran maximale dans un espace aussi compact que possible. C’est esthétique et cela favorise fortement l’immersion lors du visionnage d’une vidéo, par exemple.

Au niveau de sa fiche technique, on retrouve un processeur Intel Core i7-8565U et une carte graphique Nvidia GeForce MX 150 avec 2 Go dédiés. Si ce n’est définitivement pas la meilleure configuration, elle sera amplement suffisante pour bénéficier d’une expérience fluide et pour jouer à quelques jeux 3D — sans trop en demander. De plus, Windows 10 et l’ensemble de vos logiciels installés dessus se lanceront en un claquement de doigts grâce à son SSD de 256 Go et ses 8 Go de mémoire vive.

Enfin, ce modèle intègre la fonctionnalité du « Numberpad » qui consiste à transformer le touchpad en pavé numérique.

Pourquoi recommande-t-on l’Asus Zenbook 13 ?

Sa finesse et sa légèreté

Son écran aux bordures réduites

Ses performances quasi premium

Bonus : la fonction « Numberpad«

L’Asus Zenbook UX333FN-A3026T de 13,3 pouces est aujourd’hui disponible à 744 euros sur Amazon, contre 999 euros à son lancement.

