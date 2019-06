Samsung a misé sur la technologie QLED pour ses téléviseurs haut de gamme. Pendant les soldes d’été, le TV 55 pouces Q55Q7F (2018) est proposé à 849 euros chez Darty au lieu de 1100 euros environ habituellement.

Si l’OLED offre aujourd’hui la meilleure qualité d’image, il est également beaucoup plus cher. Samsung tente l’entre deux avec le QLED. Cette technologie basé sur le LCD a le mérite d’être moins onéreuse que l’OLED tout en proposant une image supérieure à celle du LCD classique. Cela permet ainsi de s’offrir un bon téléviseur à prix maîtrisé d’autant lorsqu’il est soldé. C’est le cas du QE55Q7F, affiché 849 euros pendant les soldes d’été.

Incrustée dans un écrin très design, sa dalle de 55 pouces UHD/4K prend en charge la norme HDR10+ et offre un taux de rafraîchissent de 200 Hz. Ce modèle de 2018 intègre le Q Engine, une puce quad core qui traitera l’image et assurera une navigation en toute fluidité dans l’interface de la Smart TV. Il dispose d’une connectique complète, déporté dans le pratique boîtier One Connect. On trouve notamment 4 ports HDMI (CEC) et 3 port USB pour brancher vos périphériques de stockage. Il est compatible DLNA et Miracast.

Ce qu’il faut retenir

Un écran QLED de 55 pouces et UHD/4K

Un bien joli design

Toute la connectique nécessaire

Le Samsung QE55Q7F est disponible à 849 euros chez Darty à l’occasion des soldes d’été 2019.

Comment suivre les Soldes d’été 2019 ?

Les Soldes d’été sont un événement immanquable pour faire de bonnes affaires avant de partir en vacances. Chaque année, les e-commerçants proposent des remises très intéressantes sur la majorité de leur catalogue. Les soldes se déroulent du 26 juin 2019 au 6 août 2019. Découvrez les dernières offres des Soldes d’été 2019 ou notre sélection des meilleures offres de l’événement sans plus attendre !

