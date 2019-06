Avec sa série The Frame, Samsung a souhaité proposer un téléviseur aussi discret que possible. Et c’est assez réussi. Le TV de 43 pouces qui passe pour un tableau est proposé à 699 euros au lieu de 999 pendant les soldes chez Darty

Les TV de la gamme The Frame se veulent juste aussi discrets que possible. D’une part en utilisant des matériaux nobles ou du bois (en option) pour l’encadrement de l’écran et d’autre part en affichant (si vous le souhaitez) des toiles de maître ou d’autres jolies images lorsqu’elle est en veille. Bien accroché au mur, difficile de le distinguer d’un tableau au premier abord. Franchement plus joli qu’un écran noir dans le salon.

Samsung fait donc primer l’esthétisme sur la technologie ce qui explique par exemple justifie a priori selon Samsung certaines absences technologiques dont ses fameuses dalles QLED que l’on peut retrouver sur d’autres téléviseurs de la marque dans cette gamme de prix. On reste sur du LCD LED. C’est un peu dommage, mais on se consolera avec l’essentiel : UHD/4K, 240 Hz, HDR – simple et non 10+ – 3 entrées HDMI et du WiFi pour les fonctionnalités SmartTV.

Notez que la connectique est déportée dans un boîtier, y compris l’alimentation. Vous n’aurez ainsi qu’un seul câble à dissimuler si vous accrochez l’écran sur un mur. Si elle est pensée pour être installée de cette façon, elle dispose aussi de pied pour la poser sur un meuble TV. Rassurez-vous.

Pourquoi recommande-t-on ce téléviseur ?

Il est vraiment très beau

UHD/4K et HDR, mais guère plus

Le boîtier One Connect très pratique

Pendant les soldes d’été 2019, le TV Samsung The Frame 43 pouces est proposé à 699 euros chez Darty au lieu de 999.

Retrouvez le TV The Frame 43 pouces à 699 euros

