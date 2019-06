Si vous recherchez un ordinateur portable performant, les solutions abordables sont souvent à éviter. Pendant les soldes d’été 2019 on peut toutefois trouver machines plus performantes au prix réduit comme avec ce LENOVO Ideapad 330 équipé d’un processeur AMD Ryzen 5 proposé sur Cdiscount à 279 euros seulement.

Habituellement commercialisé à 429 euros, le laptop LENOVO Ideapad 330 s’affiche à 279 euros sur Cdiscount pendant les soldes d’été 2019, soit une économie de 150 euros sur son prix d’origine.

À ce tarif, l’ordinateur LENOVO Ideapad 330 profite d’un rapport performances/prix assez intéressant intéressant. Rien que sa fiche technique en donne un rapide aperçu : processeur AMD Ryzen 5 2500 U accompagné d’un GPU AMD Radeon Vega 8, 4 Go de mémoire vive et 1 To de stockage via HDD. Certes, vous ne pourrez pas faire tourner les derniers jeux gourmands avec ce laptop, mais cette configuration suffira pour lire des jeux basiques qui ne demandent pas énormément de ressources. League of Legends tournera aisément par exemple.

Par définition, un laptop sera toujours plus facilement transportable qu’une tour de PC. En revanche, ce modèle ne s’inscrit pas vraiment dans la catégorie « compact ». Son écran Full HD propose en effet une diagonale d’écran de 15,6 pouces. Ajoutez à cela d’épaisses bordures autour de la dalle et l’appareil prend vite de l’embonpoint. Il conviendra donc davantage à celles et ceux qui laisseront cette petite bête de 2 kg à la maison.

Il tourne sous la version 64 Bits de Windows 10 Edition Familiale et embarque une connectique assez fournie : une prise casque/microphone, 1 port HDMI, 2 ports USB 3.1, et un port USB-C pour la recharge. Par ailleurs, il propose une autonomie décente, estimée à 4h30 par le constructeur.

Pourquoi recommande-t-on ce laptop ?

Un rapport performances/prix intéressant

Un écran FHD de bonne qualité

L’autonomie confortable (via USB-C)

L’ordinateur portable LENOVO Ideapad 330 est aujourd’hui disponible sur Cdiscount au tarif de 279 euros pendant les soldes d’été 2019.

