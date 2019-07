Allier Esthétisme et performance, telle est la volonté de Razer avec sa gamme Blade. Le modèle 15 pouces est en promotion à 1349 euros au lieu de 1699 pendant les Prime Day.

Razer s’est longtemps refusé à distribuer ses PC portables en France. C’est désormais de l’histoire ancienne. Mieux encore, le Razer Blade 15 pouces à droit à un joli rabais à l’occasion des Prime Day : la première configuration tombe à 1349 euros au lieu de 1699, la seconde à 1519 au lieu de 1879 euros. Cela représente 350 et 360 euros de réduction, respectivement.

Dans les deux cas vous aurez le design « Gaming mais — relativement — discret » de la gamme Blade. La configuration de s’articule autour d’un écran 15,6 pouces Full HD, un CPU Intel Core i7 (8e. Gen), 16 Go de mémoire vive et un GPU Nvidia GeForce GTX 1060. Le disque principal est de 128 Go, le secondaire est un HDD 1 To. Sur le modèle plus onéreux, le stockage est doublé : 256 Go + 2 To.

Vous aurez donc une configuration relativement musclée, qui permettra de jouer dans de bonnes conditions en résolution native.

Ce qu’il faut retenir

Un écran 15 pouces Full HD

Intel Core i7 et GTX 1060

Un design relativement sobre pour un PC orienté gaming

Le Razer Blade 15″ 128 Go + 1 To est à 1349 euros, le modèle 256 Go + 1 To est à 1519 euros.

Retrouvez le Razer Blade 15 (128 Go + 1 To) à 1349 euros

Retrouvez le Razer Blade 15 (256 Go + 2 To) à 1519 euros

Amazon Prime Day 2019 : comment profiter des offres ?

Afin de bénéficier des offres, il suffit de disposer d’un abonnement Amazon Prime (gratuit pendant 30 jours sans engagement). Vous pouvez retrouver toutes les offres sur notre guide de Prime Day 2019.

Prime Day est un événement proposé par Amazon chaque année, qui permet aux membres Amazon Prime de bénéficier de nombreuses offres et ventes flash avec des baisses de prix similaires au Black Friday. L’événement se terminera le mardi 16/07 à 23h59, ne perdez pas de temps pour profiter des offres !

Outre les promotions, l’abonnement Prime donne accès au catalogue de VoD de Prime Video, la livraison express toujours gratuite et bien d’autres avantages. Vous pouvez par ailleurs faire bénéficier à deux membres de votre famille des avantages du compte Prime.